Атаки "шахедів": стало відомо, скільки дронів щодоби виробляє Росія (відео)

Як зазначив експерт з питань авіації Богдан Долінце, якщо РФ випускає по Україні меншу кількість "шахедів", ніж виробляє, це свідчить про те, що готується масований обстріл українських міст.

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Росія щодоби може виробляти від 30 до 50 ударних безпілотників типу "шахед" і, якщо вона випускає по Україні меншу кількість, то це свідчить про те, що окупанти готуються до масованої атаки дронів. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Ми-Україна".

За даними журналістів, за серпень РФ атакувала Україну рекордною кількістю "шахедів", а за останні два дні росіяни випустили понад 250 дронів різних типів. Їх здебільшого збивають мобільні групи українських захисників. Іноді до цього процесу залучають авіацію.

"Розуміючи, що обсяг виробництва у них складає від 30 до 50 безпілотників на добу, як тільки вони починають використовувати меншу кількість, з високою ймовірністю відбувається накопичення безпілотників для подальших масованих ударів", — заявив експерт з питань авіації Богдан Долінце.

Таким чином, аби відновити витрати БпЛА останнього тижня, ворогу знадобиться 10 днів.

Для того, щоб зменшити інтенсивність атак або їх кількісне навантаження потрібно бити по місцях виготовлення та транспортування дронів.

"Перший і головний етап — це превентивне знищення засобів ураження противника на аеродромах, на складах, на базах зберігання та знищення ланцюжків виробництва цієї зброї", — наголосив військовий експерт Павло Лакійчук.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, у серпні російські війська випустили по українських містах приблизно 789 ударних БПЛА типу "Shahed".

Загалом ворожі "мопеди" не атакували Україну лише чотири календарні дні в останньому літньому місяці 2024 року.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня 2024 року ЗС РФ вдарили по Україні балістичною ракетою "Іскандер" та атакували 18 ударними БПЛА типу "Shahed-131/136".

У ніч проти 29 серпня російські окупанти випустили по Україні 5 ракет та 74 "шахеди".