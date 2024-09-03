ЗС РФ завдали ударів по залізниці в двох регіонах: деталі (фото)

За даними "Укрзалізниці", під ворожий обстріл потрапили інфраструктура та рухомий склад. Також ЗС РФ завдали артилерійського удару по будинку в Покровську, внаслідок чого залізничник і його дружина дістали поранення

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Російські окупанти вночі здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Під удар потрапили об'єкти в Сумській і Дніпропетровській областях. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Упродовж минулої ночі ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл залізниці. Зокрема, були атаковані інфраструктура та рухомий склад у Сумській та Дніпропетровській областях. На щастя, минулося без жертв", — поінформували в компанії.

Також зазначається, що під ворожий артобстріл у Покровську потрапив будинок працівника "Укрзалізниці" — машиніста локомотивного депо. Залізничник і його дружина, яка є працівницею первинної профспілки, зазнали поранень і були доправлені до лікарні.

"Жодного пасажирського рейсу не було скасовано, продовжуємо рух", — проінформували в УЗ.

Прокуратура Сумської області розпочала розслідування атаки ЗС РФ безпілотником на локомотив поїзда на Сумщині.

"За даними слідства, 3 вересня 2024 року зранку, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником локомотив поїзда, який перебував на одній із залізничних станцій в Сумському районі. Унаслідок атаки ворога помічник машиніста дістав поранення та був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

За фактом атаки на залізницю на Сумщині прокуратура проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що за даними командування, загалом вночі та вранці 3 вересня ЗС РФ запустили 35 ударних дронів і більшість із них вдалося перехопити. Роботу ППО могли чути жителі одразу 8 українських регіонів.