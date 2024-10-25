Навіть якщо дозволить Сеул: Польща не передасть Україні південнокорейську зброю, — Дуда

За словами президента, на запит Києва про постачання південнокорейської зброї Варшава відповіла відмовою. Останніми роками Польща отримала від Південної Кореї 180 танків К2, 40 пускових ракетних установок Chunmoo, 100 гаубиць К9 та іншу бойову техніку.

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Президент Польщі Анджей Дуда, який перебуває з візитом у Південній Кореї, заявив, що його країна не передасть Україні придбане у Південної Кореї озброєння, навіть якщо Сеул дозволить такі постачання. Про це пише польський портал RFM 24.

"Немає сценарію, за якого ми б передали зброю, закуплену за мільярди злотих із кишень наших платників податків. Ці озброєння повинні служити безпеці Польщі", — заявив польський президент.

Він зазначив, що українська сторона надіслала запит на постачання південнокорейської зброї, але Польща відмовила. За останні кілька років Варшава, яка здійснює масштабну програму переозброєння своєї армії, досягала домовленостей із Сеулом про закупівлю значного обсягу озброєнь. Йдеться про 180 танків К2, 40 пускових ракетних установок Chunmoo, 100 гаубиць К9 та іншої бойової техніки.

Після повідомлень про появу північнокорейських військ у лавах ЗС РФ Південна Корея заявила, що може переглянути заборону на постачання зброї Україні, якої раніше дотримувалася.

Нагадаємо, що під час боїв за Селидове російські війська прорвалися до Вишневого на заході.

Також повідомлялося, що Rheinmetall передала Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3.