Германия готова отправить ВСУ боевые машины Marder через три недели, – Rheinmetall

Оружейная компания Rheinmetall может отправить около 100 отремонтированных БМП. Эта боевая машина способна выдержать стрельбу из автоматического оружия калибром до 30-мм.

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Оружейная компания Rheinmetall готовится отправить Украине первые боевые машины пехоты (БМП) Marder. Об этом сказал генеральный директор компании Армин Паппергер в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

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"Мы могли бы, к примеру поставить около 100 БМП, первая партия будет готова через три недели. Мы ждем решения правительства и в настоящее время есть достаточно стран, которые хотят эти машины, не только Украина", — прокомментировал директор Rheinmetall, по его словам, есть запасы подержанных БМП Marder. Около четырех недель назад компания приступила к их ремонту, хотя конкретного заказа до сих пор нет.

"Так что мы делаем это на свой страх и риск", – отметил он.

[ + – ] Rheinmetall приступила к ремонту БМП 4 недели назад

Директор Rheinmetall хочет присоединиться к программе правительства Германии по модернизации Бундесвера на 100 млрд евро.

"Бундесвер имеет слишком мало вооружения. А Rheinmetall может увеличить продажи с 6 до более чем 10 млрд евро в ближайшие несколько лет. Цена акций на бирже выросла более чем в два раза после начала войны в Украине", – подчеркнул Паппергер.

Немецкая БМП Marder – краткая характеристика

БМП Мarder разработали в 60-х годах прошлого века, ее первый серийный образец появился в 1971 году. После выпуска Marder несколько раз модернизировали и самой массовой современной версией стала 1A3.

Основная цель Marder – обеспечить максимальную защиту экипажа из 7 человек. Лобовая часть корпуса немецкой БМП Marder 1A3 способна выдержать стрельбу из автоматического оружия калибром до 30-мм.

[ + – ] Marder оснащен 20-мм автоматической пушкой Rheinmetall Mk 20 RH-202

Последняя версия Marder весит 33,5 тонны, на ней установлен 600-сильный дизельный двигатель от Mercedes-Benz, обеспечивающий максимальную скорость до 65 км/ч.

Marder оснащен 20-мм автоматической пушкой Rheinmetall Mk 20 RH-202. Начальная скорость выпуска снаряда – до 1100 м/с, эффективность дальней стрельбы – до 2,5 км.

Напомним, что в начале апреля 2022 года министр обороны Кристина Ламбрехт одобрила поставку Украине 58 БМП PbV-501 из запасов бывшей национальной народной армии ГДР. Такое решение чиновник приняла после разговора главой Пентагона США Ллойдом Остином.

Rheinmetall также готов был отправить в Украину до 50 танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Эту технику использовали другие армии и позже вернули производителю.

Министерство обороны Германии взялось за модернизацию БМП Marder еще в ноябре 2021 года. Из бюджета на одну БМП собирались потратить 1,3 млн долларов, а всю программу оценили в 122 млн долларов.