Дівчата з південнокорейського гурту Blackpink відвідали прийом у Букінгемському палаці

Джису, Дженні, Розе і Ліса були присутні на урочистому прийомі, який король Чарльз влаштував для президента Південної Кореї.

Related video

Дівчата з Blackpink прибули до Букінгемського палацу під час державного візиту президента Південної Кореї Юн Сок Єля і першої леді Кім Кон Хі до Лондона. І відвідали урочистий прийом, який король Чарльз влаштував для гостя. Загалом на вечері були присутні 300 гостей. Про це пише Vogue.

Важливо

Секрети краси разюче юної 51-річної першої леді Південної Кореї

Державний візит президента Південної Кореї Юн Сок Єля до Лондона породив один із найприкметніших міжнародних кросоверів поп-культури за останній час: K-Pop гурт Blackpink у Букінгемському палаці.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Ніколи ще відтоді, як Spice Girls спілкувалися з принцом Чарльзом 1997 року, жіноча поп-група такого масштабу не відвідувала нинішнього короля.

Учасниці Blackpink у Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Їхній внесок у корейську культуру не залишився непоміченим Чарльзом, який, на їхній превеликий подив, сказав назву гурту на весь голос.

Чарльз відзначив внесок Кореї в британську культуру, включно з "Грою в кальмара", BTS і фільмографією Пон Джун Хо.

Також він похвалив зірок K-Pop за їхній захист довкілля. Для візиту до короля дівчата обрали розкішне вбрання.

Джису одягла чорну текстуровану сукню з об'ємними рукавами з курортної колекції Dior 2024 року від Марії Грації К'юрі.

Розе, яку бачили розмовляючою з королем Чарльзом після вечері, була одягнена в чорну оксамитову сукню без бретельок з вирізом у формі серця, який вона поєднувала з бантом у волоссі. Свій класичний образ вона завершила чорними туфлями з гострим носком.

Дженні контрастувала зі своїми колегами по групі в милому весільному ансамблі. Сукня з довгими рукавами була простою, але елегантною завдяки вирізу з відкритими плечима і шлейфу, який вона доповнила чорними босоніжками на платформі і блискучим клатчем.

Ліса, єдина, хто наважилася відмовитися від нейтральних відтінків, вибрала сукню кольору морської хвилі і накидку від Жоржа Хобейки. Сукню з тюлю, розшиту бісером, вона доповнила золотистими туфлями на платформі і діамантовим кольє.

Президент Південної Кореї на прийомі в Букінгемському палаці Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон на прийомі з'явилася в елегантній білій сукні із золотою вишивкою. І доповнила образ діамантовою тіарою, яку не діставали з королівської скриньки вже 100 років.