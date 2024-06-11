Королева Максима показала трех взрослых дочерей (фото, видео)

Старшие члены монаршей семьи собрались вместе в летнем саду. К ним присоединился домашний любимец Мамбо.

Королева Нидерландов Максима показала трех дочерей. Семейные снимки появились на официальном аккаунте монаршей семьи в Instagram.

53-летняя Максима позировала вместе со своим мужем, королем Виллемом-Александром, 57, когда они собрались со своими тремя дочерьми, принцессами Катариной-Амалией, 20, Алексией, 19, и Арианой, 17, на летних кадрах.

К королевским персонам присоединился их домашний любимец — пудель Мамбо.

Мать троих детей позировала в белой полупрозрачной блузке и брюках.

На фотографиях, сделанных во Дворце Гейс-тен-Бос в Гааге, молодые члены монаршей семьи улыбались, позируя вместе перед камерой.

Королевская семья Нидерландов

Принцесса Алексия позировала в светло-коричневом блейзере и трикотажном платье в полоску, а принцесса Ариана и принцесса Амалия отражали гардероб своей матери в белом льняном платье и кремовых брюках соответственно.

Тем временем король Виллем-Александр предстал в темно-синем костюме, рубашке в клетку и с черным кожаным поясом.

На одном из кадров Максима обнимает свою старшую дочь принцессу Амалию, которая станет однажды королевой Нидерландов.

Королевская семья Нидерландов

Напомним, как сериал о королеве Максиме повлиял на жену короля Виллема-Александра.

Также Фокус писал о развитии личной жизни принцессы Амалии, которая встречается с болгарским князем.