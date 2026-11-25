Российская армия тает на глазах: сколько теряет противник в месяц и потерял с начала года
За 10 месяцев российская группировка в Украине сократилась на 50–100 тысяч личного состава. Такой несколько неожиданный вывод делает системный аналитик Евгений Истребин, опираясь на свежие данные, взятые из открытых источников. В месяц противник теряет около 30 тысяч человек, а набирает существенно меньше…
За 10 месяцев российская группировка сократилась на 50–100 тысяч личного состава. Такие сенсационные выводы выходят из расчетов.
Сегодня "Медиазона" опубликовала анализ российских потерь. По их расчетам с экстраполяцией данных, потери армии РФ с начала 2026 года держатся в диапазоне 6–8 тысяч смертей в неделю. Это примерно 30 тысяч смертей в месяц. С учетом дезертиров, списанных по возрасту и списанных после тяжелых ранений и по состоянию здоровья, думаю, можно прибавить еще 5–10 тысяч в месяц. Итого сокращение численности в месяц достигает 35–40 тысяч личного состава. Примерно такие же цифры называл пан Мадяр.
Теперь смотрим вторую диаграмму Яниса Клюге, по его расчетам, набор военнослужащих за 10 месяц составил 297 тысяч. Это примерно 30 тысяч в месяц.
Таким образом, получаем приток 30 тысяч и сокращение 35–40 тысяч. В итоге, за 10 месяцев расчетно общая численность группировки сократилась на 50–100 тысяч личного состава.
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