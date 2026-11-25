За 10 месяцев российская группировка сократилась на 50–100 тысяч личного состава. Такие сенсационные выводы выходят из расчетов.

Сегодня "Медиазона" опубликовала анализ российских потерь. По их расчетам с экстраполяцией данных, потери армии РФ с начала 2026 года держатся в диапазоне 6–8 тысяч смертей в неделю. Это примерно 30 тысяч смертей в месяц. С учетом дезертиров, списанных по возрасту и списанных после тяжелых ранений и по состоянию здоровья, думаю, можно прибавить еще 5–10 тысяч в месяц. Итого сокращение численности в месяц достигает 35–40 тысяч личного состава. Примерно такие же цифры называл пан Мадяр.

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Теперь смотрим вторую диаграмму Яниса Клюге, по его расчетам, набор военнослужащих за 10 месяц составил 297 тысяч. Это примерно 30 тысяч в месяц.

Таким образом, получаем приток 30 тысяч и сокращение 35–40 тысяч. В итоге, за 10 месяцев расчетно общая численность группировки сократилась на 50–100 тысяч личного состава.

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