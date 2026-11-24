C начала 2026 года Россия потеряла на поле боя 432 519 военных, установив абсолютный рекорд за всю войну.

Столько же человек живет в четырех регионах РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

До сегодняшнего дня самым "затратным" для противника был 2024 год, когда убитыми и ранеными Россия потеряла 430 790 военных. Цифра в 432 519 — не окончательная, поскольку до конца года еще более пяти недель.

"Представьте, что с карты России за неполный год словно исчезли четыре региона: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Республика Алтай. В них проживает около 434 тысяч человек — почти столько, сколько противник потерял на войне с начала 2026 года. Это территория около 1,5 миллиона квадратных километров, что почти в 2,5 раза больше площади Украины. Почти каждому жителю этих регионов приходится один выведенный из строя оккупант", — говорится в заявлении Генштаба.

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Фото: Генштаб ВСУ

За этой цифрой стоит ежедневная работа украинских воинов, которые срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют России платить все более высокую цену за свою войну.

"Силы обороны Украины продолжат наносить противнику потери, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины", — заверило высшее командование.

Потери РФ в Украине: какие цифры фигурируют в СМИ

Ранее сообщалось, что российская армия могла потерять более 100 тысяч военнослужащих, погибших только в боях за Покровск и в его окрестностях в Донецкой области. По оценкам журналистов, эти потери превышают число советских военнослужащих, погибших во время штурма Берлина в 1945 году.

Около 5 тысяч российских военнослужащих погибли непосредственно в пределах Покровска. Речь идет о данных из базы Росстата, доступ к которой получили хакеры.

Число российских военных, погибших в войне против Украины, может достичь 650 тысяч к концу 2026 года, если темпы смертности останутся на уровне января, считают аналитики издания Financial Times.

После взлома баз данных Росстата хакерская группировка Silent Crow обнародовала оценку, согласно которой число погибших россиян в войне против Украины могло составить 450 100 человек. Это не намного больше статистики Генштаба. Другая группа — "Киберпартизаны BY" — называла меньший показатель: 393 881 погибший.

Также Фокус писал, что, по оценкам The Economist, общие потери России в войне, включая погибших и раненых, могут составить от 1,4 до 2,1 млн человек. Эти расчеты основаны на отдельном анализе и не являются прямым подтверждением данных Росстата о количестве погибших.