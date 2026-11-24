З початку 2026 року Росія втратила на полі бою 432 519 військових, встановивши абсолютний рекорд за всю війну.

Стільки ж людей мешкає у чотирьох регіонах РФ, повідомили у Генштабі ЗСУ.

До сьогоднішнього дня "найвитратнішим" для супротивника був 2024 рік, коли Росія втратила 430 790 військових, які загинули або були поранені. Цифра 432 519 — не остаточна, оскільки до кінця року залишилося ще понад п’ять тижнів.

"Уявіть, що з карти Росії за неповний рік ніби зникли чотири регіони: Ненецький і Чукотський автономні округи, Магаданська область та Республіка Алтай. У них проживає близько 434 тисяч осіб — майже стільки, скільки противник втратив у війні з початку 2026 року. Це територія площею близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів, що майже в 2,5 рази перевищує площу України. Майже на кожного мешканця цих регіонів припадає один виведений з ладу окупант", — йдеться у заяві Генштабу.

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Фото: Генштаб ЗСУ

За цією цифрою стоїть щоденна праця українських воїнів, які відбивають штурми, знищують живу силу та техніку противника і змушують Росію платити дедалі вищу ціну за свою війну.

"Збройні сили України продовжуватимуть завдавати противнику втрат, доки Росія не припинить збройну агресію проти України", — запевнило вище командування.

Втрати РФ в Україні: які цифри наводяться у ЗМІ

Раніше повідомлялося, що російська армія могла втратити понад 100 тисяч військовослужбовців, які загинули лише в боях за Покровськ та в його околицях у Донецькій області. За оцінками журналістів, ці втрати перевищують кількість радянських військовослужбовців, які загинули під час штурму Берліна в 1945 році.

Близько 5 тисяч російських військовослужбовців загинули безпосередньо в межах Покровська. Йдеться про дані з бази Росстату, доступ до якої отримали хакери.

Кількість російських військових, які загинули у війні проти України, може сягнути 650 тисяч до кінця 2026 року, якщо темпи смертності залишаться на рівні січня, вважають аналітики видання Financial Times.

Після злому баз даних Росстату хакерське угруповання Silent Crow оприлюднило оцінку, згідно з якою кількість загиблих росіян у війні проти України могла становити 450 100 осіб. Це не набагато більше, ніж за даними Генерального штабу. Інша група — "Кіберпартизани BY" — називала менший показник: 393 881 загиблих.

Також Фокус повідомляв, що, за оцінками The Economist, загальні втрати Росії у війні, включаючи загиблих і поранених, можуть становити від 1,4 до 2,1 млн осіб. Ці розрахунки ґрунтуються на окремому аналізі й не є прямим підтвердженням даних Росстату щодо кількості загиблих.