17 оккупантов на одного жителя села: данные Росстата показали потери РФ в Украине

Белорусские хакеры из группы "Киберпартизаны" подсчитали, что к концу августа 2026 года в войне против Украины погибли не менее 393 881 российского военнослужащего. Другая группа, Silent Crow, называет более высокую цифру: 450 100 погибших с февраля 2022 года.

Как пишет The Moscow Times, "киберпартизаны" включили в свои подсчёты только те записи, в которых в качестве причины смерти указаны боевые действия или их последствия. Общие потери, к которым относятся также раненые, инвалиды и пропавшие без вести, могут быть в 3–5 раз больше, оценивают в группе.

Другая методика, другая цифра

Свои подсчёты хакеры из Silent Crow представили на сайте rosstat-leaks.com. В отличие от "Киберпартизан", эта группа учла также смерти с пометкой о теракте, 14 160 небоевых смертей военных и 13 671 смерть людей, зарегистрированных в России, которые умерли на оккупированных территориях или в Украине без указания причины.

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Отдельно хакеры привели оценку возможного числа погибших в боевых действиях среди записей без указанной причины смерти: от 3 734 до 9 118. Эта оценка была рассчитана на основе повышенной доли мужчин среди умерших на прифронтовых территориях. Имен в опубликованных данных нет, утверждают хакеры.

Деревня с населением 89 человек

Telegram-канал In Factum приводит пример статистики потерь оккупантов РФ Фото: Скриншот

Telegram-канал In Factum обратил внимание на то, что на сайте, где хакеры опубликовали медицинские свидетельства о смерти из базы данных Росстата, каждый может ввести название населённого пункта и увидеть, сколько россиян там погибло.

В качестве примера канал привёл село Зеленая Долина на Лиманском направлении. По состоянию на 2021 год там проживало 89 человек, а само село состоит всего из одной улицы. Однако, как отмечает канал, на сайте указано более 1 500 смертей, и это только те, которые зарегистрированы официально. По подсчетам авторов, это 17 погибших россиян на каждого жителя.

Кроме того, по данным канала, россияне утратили этот населённый пункт в ходе операции "Вивальди", и в настоящее время он находится под контролем Сил обороны.

Мы уже писали, что, по данным The Economist, безвозвратные человеческие потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину могут составлять от 374 до 770 тысяч военнослужащих. При этом с учетом раненых бойцов потери противника могут достигать нескольких миллионов.

Напомним, что уже второй месяц подряд российская армия теряет в Украине больше территории, чем захватывает: в октябре чистые потери превысили 27 квадратных километров.