17 окупантів на одного мешканця села: витоки Росстату показали втрати РФ в Україні

Білоруські хакери з групи "Кіберпартизани" підрахували, що до кінця серпня 2026 року на війні проти України загинули щонайменше 393 881 російський військовий. Інша група, Silent Crow, називає більшу цифру: 450 100 загиблих від лютого 2022 року.

Як пише The Moscow Times, "Кіберпартизани" у свій підрахунок вони включили лише записи, де причиною смерті вказано бойові дії або їхні наслідки. Загальні втрати, до яких належать також поранені, інваліди та зниклі безвісти, можуть бути в 3-5 разів більшими, оцінюють у групі.

Інша методика, інша цифра

Свій підрахунок хакери з Silent Crow представили на сайті rosstat-leaks.com. На відміну від "Кіберпартизанів", ця група врахувала також смерті з позначкою про теракт, 14 160 небойових смертей військових і 13 671 смерть людей, зареєстрованих у Росії, які померли на окупованих територіях або в Україні без вказаної причини.

Окремо хакери навели оцінку можливих воєнних смертей серед записів без вказаної причини: від 3 734 до 9 118. Її розрахували за підвищеною часткою чоловіків серед померлих на прифронтових територіях. Імен у виданих даних немає, стверджують хакери.

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Село на 89 жителів

Telegram-канал In Factum наводить приклад статистики втрат окупантів РФ Фото: Скриншот

Telegram-канал In Factum звернув увагу, що на сайті з оприлюдненими хакерами медичними свідоцтвами про смерть із бази Росстату кожен може ввести назву населеного пункту й побачити, скільки росіян там загинуло.

Як приклад канал навів село Зелена Долина на Лиманському напрямку. Станом на 2021 рік там мешкали 89 людей, а саме село складається лише з однієї вулиці. Проте, як зазначає канал, на сайті вказано понад 1 500 смертей, і це лише ті, що зареєстровані офіційно. За підрахунками авторів, це 17 загиблих росіян на кожного жителя.

Також, за даними каналу, росіяни втратили цей населений пункт під час операції "Вівальді", а нині він перебуває під контролем Сил оборони.

Ми вже писали, що за даними The Economist безповоротні людські втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну можуть сягати від 374 до 770 тисяч військовослужбовців. Водночас разом із пораненими бійцями втрати ворога можуть складати до кількох мільйонів.

Нагадаємо, другий місяць поспіль російська армія втрачає в Україні більше території, ніж здобуває: у жовтні чисті втрати перевищили 27 квадратних кілометрів.