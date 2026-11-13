Все население Тольятти: в FT подсчитали потери оккупантов РФ до конца 2026 года

Число российских военных, погибших в войне против Украины, может достичь 650 тысяч к концу 2026 года, если темпы смертности останутся на уровне января. Самой смертоносной зоной для оккупантов остается Донбасс.

По подсчетам издания Financial Times, к августу общее число погибших могло составить около 550 тысяч с учетом задержек в регистрации смертей. Число российских военных, погибших в войне против Украины, может достичь 650 тысяч к концу 2026 года, если темпы смертности останутся на уровне января, согласно данным Росстата, полученным хакерами. По численности это равно населению Тольятти.

Как пишет издание, в проанализированных документах Росстата журналисты выявили примерно 410 тысяч смертей, непосредственно связанных с войной. Еще около 12 тысяч погибших журналисты идентифицировали по совокупности признаков: статусу военнослужащего, возрасту и месту смерти.

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Фото: FT

Отдельно в подсчёты включили примерно 42 тысячи случаев смерти мужчин призывного возраста, которые фигурировали в документах по итогам судебных разбирательств. Такие дела возникали, в частности, когда родственники долгое время не могли найти тело человека и добивались официального признания его погибшим.

Таким образом, анализ охватывает не только случаи, когда причина смерти напрямую связана с боевыми действиями, но и другие категории, которые могут свидетельствовать о гибели военнослужащих в результате войны.

В то же время реальное число погибших может быть больше. Причина — задержки с регистрацией смертей. Например, в 2026 году продолжали оформлять документы на людей, погибших во время боев за Мариуполь ещё в 2022 году.

Больше всего россиян погибли под Авдеевкой, Покровском и Бахмутом

Фото: FT

Данные Росстата, с которыми ознакомилась Financial Times, показывают, что самые кровопролитные бои для российской армии происходили в Донецкой области.

По подсчетам издания:

Около 120 тысяч смертей приходится на район Авдеевки и Покровска. Это примерно треть от общего числа смертей, зарегистрированных в исследовании.

Еще 48 тысяч погибших зафиксировали в соседнем Бахмутском районе.

Журналисты FT отмечают, что бои за каждый из этих городов в отдельности оказались более кровопролитными для российской армии, чем война Советского Союза в Афганистане, длившаяся с 1979 по 1989 год.

Российская армия постарела: кто чаще всего гибнет на фронте

Анализ документов также выявил изменение возрастного состава погибших российских военнослужащих. В 2025 году средний возраст погибшего составлял 40 лет. Для сравнения: в первый год полномасштабного вторжения этот показатель равнялся 34 годам.

Самой многочисленной возрастной группой среди погибших стали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет. На их долю пришлось примерно 158 тысяч смертей. В то же время доля молодых военных в возрасте 18–24 лет составила около 10% от общего числа погибших. По данным FT, эта доля сокращается с начала полномасштабной войны.

Таким образом, среди погибших российских военнослужащих всё большую долю составляют мужчины старшего возраста. Это может свидетельствовать об изменении возрастного состава личного состава, которого Россия задействует в боевых действиях.

Среди погибших — тысячи иностранцев, воевавших на стороне РФ

Кроме того, Financial Times обнаружила в документах Росстата сведения о 4141 погибшем иностранце, воевавшем в составе российской армии.

Больше всего среди них граждан стран Центральной Азии:

Узбекистан — 807 погибших;

Таджикистан — 598 погибших.

Среди граждан стран Латинской Америки наибольшее число погибших зафиксировано в Колумбии — 98 человек.

В Африке самые высокие показатели смертности отмечаются среди граждан Нигерии, Камеруна и Египта. Всего в этих трех странах зарегистрировано 127 погибших.

Кроме того, в базе данных содержатся сведения о 44 погибших гражданах Непала, 20 — Бангладеш и 10 — Индии.

Насколько достоверны данные о потерях России

Документы, проанализированные Financial Times, были получены после кибератаки на Федеральную службу государственной статистики РФ (Росстат). О взломе сообщили хакерские группировки "Киберпартизаны BY" и Silent Crow.

Росстат подтвердил кибератаки на свою инфраструктуру в конце октября — начале ноября 2026 года, однако опроверг, что хакерам удалось получить доступ к конфиденциальным базам данных.

Как ранее сообщал Фокус, после взлома баз данных Росстата хакерская группировка Silent Crow обнародовала оценку, согласно которой число погибших россиян в войне против Украины могло составить 450 100 человек. Другая группа — "Киберпартизаны BY" — назвала меньший показатель: 393 881 погибший.

Также Фокус писал, что, по оценкам The Economist, общие потери России в войне, включая погибших и раненых, могут составить от 1,4 до 2,1 млн человек. Эти расчеты основаны на отдельном анализе и не являются прямым подтверждением данных Росстата о количестве погибших.