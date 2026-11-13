Все населення Тольятті: у FT підрахували втрати окупантів РФ до кінця 2026 року

Кількість російських військових, які загинули у війні проти України, може сягнути 650 тисяч до кінця 2026 року, якщо темпи смертності залишатимуться на рівні січня. Найсмертельнішою зоною для окупантів залишається Донбас.

За підрахунками видання Financial Times, до серпня загальна кількість загиблих могла становити близько 550 тисяч з урахуванням затримок у реєстрації смертей. Кількість російських військових, які загинули у війні проти України, може сягнути 650 тисяч до кінця 2026 року, якщо темпи смертності залишатимуться на рівні січня згідно з даними Росстату отриманих хакерами. За кількістю — це населення Тольятті.

Як пише видання, у проаналізованих документах Росстату журналісти виявили приблизно 410 тисяч смертей, безпосередньо пов'язаних із війною. Ще близько 12 тисяч загиблих журналісти ідентифікували за сукупністю ознак: статусом військовослужбовця, віком та місцем смерті.

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Фото: FT

Окремо до підрахунків включили приблизно 42 тисячі смертей чоловіків призовного віку, які фігурували в документах за результатами судових розглядів. Такі справи виникали, зокрема, коли родичі тривалий час не могли знайти тіло людини та домагалися офіційного визнання її загиблою.

Таким чином, аналіз охоплює не лише випадки, де причина смерті безпосередньо пов'язана з бойовими діями, а й інші категорії, які можуть свідчити про загибель військових унаслідок війни.

Водночас реальна кількість загиблих може бути більшою. Причина — затримки з реєстрацією смертей. Наприклад, у 2026 році продовжували оформлювати документи про людей, які загинули під час боїв за Маріуполь ще у 2022 році.

Найбільше росіян загинули під Авдіївкою, Покровськом і Бахмутом

Фото: FT

Дані Росстату, які вивчила Financial Times, показують, що найбільш кровопролитні бої для російської армії відбувалися на Донеччині.

За підрахунками видання:

Близько 120 тисяч смертей припадає на район Авдіївки та Покровська. Це приблизно третина загальної кількості зареєстрованих у дослідженні смертей.

Ще 48 тисяч загиблих зафіксували в сусідньому Бахмутському районі.

Журналісти FT зазначають, що бої за кожне з цих міст окремо виявилися більш кровопролитними для російської армії, ніж війна Радянського Союзу в Афганістані, яка тривала з 1979 до 1989 року.

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Аналіз документів також показав зміну вікового складу загиблих російських військових. У 2025 році середній вік загиблого становив 40 років. Для порівняння, у перший рік повномасштабного вторгнення цей показник дорівнював 34 рокам.

Найчисленнішою віковою групою серед загиблих стали чоловіки віком від 35 до 44 років. На них припало приблизно 158 тисяч смертей. Натомість частка молодих військових віком 18–24 роки становила близько 10% від загальної кількості загиблих. За даними FT, ця частка скорочується від початку повномасштабної війни.

Таким чином, серед загиблих російських військових дедалі більшу частку становлять чоловіки старшого віку. Це може свідчити про зміну вікового складу особового складу, який Росія залучає до бойових дій.

Серед загиблих є тисячі іноземців, які воювали за РФ

Окремо Financial Times виявила в документах Росстату відомості про 4141 загиблого іноземця, який воював у складі російської армії.

Найбільше серед них громадян країн Центральної Азії:

Узбекистан — 807 загиблих;

Таджикистан — 598 загиблих.

Серед громадян країн Латинської Америки найбільше загиблих зафіксовано з Колумбії — 98 осіб.

В Африці найбільші показники смертності припадають на громадян Нігерії, Камеруну та Єгипту. Разом у цих трьох країнах зафіксували 127 загиблих.

Також у базі є відомості про 44 загиблих громадян Непалу, 20 — Бангладеш та 10 — Індії.

Наскільки правдиві дані про втрати Росії

Документи, які аналізувала Financial Times, були отримані після кібератаки на Федеральну службу державної статистики РФ (Росстат). Про злам повідомляли хакерські угруповання "Кіберпартизани BY" та Silent Crow.

Росстат підтвердив кібератаки на свою інфраструктуру наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року, однак заперечив, що хакерам вдалося отримати доступ до конфіденційних баз даних.

Як раніше повідомляв Фокус, після злому баз Росстату хакерське угруповання Silent Crow оприлюднило оцінку, за якою кількість загиблих росіян у війні проти України могла становити 450 100 осіб. Інша група — "Кіберпартизани BY" — назвала менший показник: 393 881 загиблий.

Також Фокус писав, що за оцінками The Economist, загальні втрати Росії у війні, включно із загиблими та пораненими, можуть становити від 1,4 до 2,1 млн осіб. Ці розрахунки ґрунтуються на окремому аналізі та не є прямим підтвердженням кількості загиблих за даними Росстату.