Трэш и психоз в Шебекино. Что на самом деле происходит у украинской границы

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С Шебекино весело. Украинцы задорно шутят о самообстрелах, попаданиях зенитных ракет в жилые дома, о грядущем референдуме за отделение в Белгородскую Народную Республику и предлагают русским требовать у НАТО разрешить использовать западное оружие по территории России, потому что оно намного точнее, а градами и пушками можно случайно накрыть и что попало. Запад буквально игнорирует Шебекино. Проблемы русских всем безразличны. Репутация мясника не подразумевает соболезнования.

Но надо заметить, что русские реакции на Шебекино еще хлеще. На первом месте оказался Путин, который в ответ на "украинские террористические акты" взял и наградил орденом мужества главу Шебекино "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга". Пока русское население в ужасе бежит из русского города, русская власть награждает русскую власть за исполнение русского долга.

Путин возглавил рейтинг неадекватности по теме Шебекино

Уверенное второе место в списке трэша заявление МО РФ, которое отчиталось, что "сорвало попытку Киева устроить в Шебекино теракт", отразило украинские атаки и уничтожило тысячи фашисто-бендеровцев ракетами и огнеметами. Население Шебекино очень благодарно, что его спасли от теракта, но почему-то продолжает бежать из города, защищенного русскими героями.

По факту, происходящее в Шебекино хорошо демонстрирует происходящее с русскими. Шебекино обстреливается с расстояния в пару десятков километров. Грады, артиллерия — никто не задействует современные, дорогие снаряды. Стреляют дешевым и не дальнобойным. Однако, русские не способны взять под контроль территорию, оперативно выявлять и уничтожать атакующие группы. Русская разведка демонстрирует полную импотенцию. У русских вооруженных сил нет резервов, чтобы выбросить в район силы быстрого реагирования и защитить населенный пункт. Единственное, что сейчас делает русская власть в городе — проводит кривую эвакуацию населения.

Отдельно доставляют русские военные анонимные аналитики. Сегодня они придумали слух, что Шойгу вот-вот снимут с поста МО РФ и на его место поставят кого-то другого. Зэды искренне надеются, что как только вместо Шойгу появится "человек с минимальной волей и здравым смыслом", сразу же боеспособность ВС РФ вырастет в разы. Никто так не унижает себя, как русские, которые всерьез верят, что все проблемы русской армии в одном единственном русском, и вся Россия не способна убрать такую снижающую боеспособность проблему.

Сказочная страна.

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