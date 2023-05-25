Границы нет, "кинжалы" не летят и ПВО дырява. Какие выводы можно сделать из "Белгородской операции"

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ИМПЕРИЯ ДУРНЫХ ПОНТОВ

Тактическая спецоперация в Белгородской области, явно планировавшаяся как диверсионная вылазка для оттягивания резервов врага с фронта, неожиданно превратилась в почти полноценные боевые действия. На той территории РФ, которую в мире (пока) признают российской.

Конечно, это благодаря мужеству и изобретательности участников спецоперации. Но нельзя не учитывать выдающуюся, уникальную глупость рашистов и их неспособность адекватно и быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Такие операции обычно продолжаются около суток, именно так было в предыдущий раз, когда российские патриоты, воюющие с путинизмом при поддержке Украины, посетили несколько сел в Брянской области. Но сейчас все продолжалось несколько суток. И чтобы выжать диверсантов из Белгородской области, недоимперии пришлось не только перебрасывать войска из резерва, но и использовать артиллерию и авиацию, то есть разрушать дома своих граждан на своей территории, как они делают на нашей.

Справедливость есть, но пока ее мало.

Выводы в этой связи успешной спецоперацией следующие.

Во-первых, на территории Украины нечто подобное невозможно в принципе. В отличие от РФ, у нас обязательно будет серьезное сопротивление любым диверсантам. Обратите внимание, что в Украине, конечно, есть те, кто считает Россию своей и готов ее поддерживать. Но они ограничиваются стоном в соцсетях или индивидуально сотрудничают с российскими спецслужбами, выступая в качестве наводчиков их ракет.

Лидеры российского сопротивления Фото: Скрин видео

Никаких организованных групп на территории Украины, которые проводят поджоги и взрывы, пускают под откос поезда, не существует. Пророссийское подполье даже открытки расклеивать не решается, не то чтобы здесь захватывать какие-нибудь населенные пункты.

А это свидетельствует о том, что у нас действительно отечественная освободительная война против захватчиков, хотя образ такой войны тщетно пытаются создать для недоимперии российские пропагандисты.

Во-вторых, Украина и мир получили очередное наглядное подтверждение, что Россия — огромный симулякр, в который верят лишь отдельные умственные извращенцы. Их пограничная служба и Росгвардия не способны защищать свою границу. "Кинжалы" не летят со скоростью 10М и не являются неуязвимыми (именно поэтому там сейчас арестовывают разработчиков-стрелочников). Российская ПВО дырявая и не в состоянии перехватывать современные натовские ракеты и самолеты.

Хотя недоимперия остается крайне опасной для людей — как для населения окружающих стран, так и для тех, кто внутри.

Вот что российское на самом деле не имеет аналогов в мире, так это уровень самовозвеличивания и взбалмошных понтов о "Третем Риме" и уникальном цивилизационном пути РФ. Все эти очень дорогие украшения разваливаются при столкновении с реальностью.

А это дает очередные основания надеяться на успешное наступление Украины и победу вообще.

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