Еще не коллапс, но уже близко. Как украинские больницы встретили третью волну коронавируса

В 8 утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.

- Сколько есть кроватей на складах?

- А концентраторов?

- А ИВЛ сколько?

Нам нужно все. Нам некуда класть людей.

За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать и мы все жили уже в повестке вакцинации.

Но нет.

Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых — поступило более 60 новых пациентов.

Просто осознайте. Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом, требующие срочной госпитализации.

И так происходит уже которые сутки подряд.

По словам врачей, особенность этой волны — госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.

Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять идут на счет.

Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальным ковидным отделениям столицы.

Свободных мест нет.

Неважно, какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.

Может, ваши близкие все еще в зоне риска.

Может, вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.

Может у вас нет в планах пополнить список тех 27’000 украинцев кто уже умер от COVID.

Но, пришло время снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.

Послушайте знайку.

Сейчас не лучшее время заболеть.

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Публикуется с согласия автора.