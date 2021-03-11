Еще не коллапс, но уже близко. Как украинские больницы встретили третью волну коронавируса
Особенность третьей волны — госпитализации сильно омолодились. Большинство поступающих в больницы — значительно младше пятидесяти. Пришло время снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов. Сейчас не лучшее время заболеть.
В 8 утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.
- Сколько есть кроватей на складах?
- А концентраторов?
- А ИВЛ сколько?
Нам нужно все. Нам некуда класть людей.
За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать и мы все жили уже в повестке вакцинации.
Но нет.
Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых — поступило более 60 новых пациентов.
Просто осознайте. Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом, требующие срочной госпитализации.
И так происходит уже которые сутки подряд.
По словам врачей, особенность этой волны — госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти.
Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять идут на счет.
Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальным ковидным отделениям столицы.
Свободных мест нет.
Неважно, какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз.
Может, ваши близкие все еще в зоне риска.
Может, вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес.
Может у вас нет в планах пополнить список тех 27’000 украинцев кто уже умер от COVID.
Но, пришло время снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.
Послушайте знайку.
Сейчас не лучшее время заболеть.
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