Ярмарка тщеславия. К чему показуха с вакцинацией знаменитостей, когда прививки нужны старикам

Очередная фотография вакцинации очередного ЛОМа вызывает все большее недоумение. Непонятно кто на камеру вакцинируется, кроме тех, кто должен из числа приоритетных групп.

Складывается устойчивое впечатление, что во власти просто решили таким нехитрым способом легализировать ВИП-вакцинацию.

ЛОМ лет тридцати пишет:

- Тут такое дело, вакцины открыли — остались лишние — мне предложили — я согласился, чтобы она не пропала.

Важно

Еще не коллапс, но уже близко. Как украинские больницы встретили третью волну коронавируса

И добавляет:

- Люди, я популярный в Инсте — смотрите на меня и не отказывайтесь.

Кто отказывается? Вы что, кого-то спрашивали? Вы с ума посходили?!

Кого ты агитируешь в Инсте? Моего 90-летнего деда? Или консьержку- пенсионерку из моего дома?

В Швейцарии именно для этих целей создали сайт экспресс вакцинации.

Любой желающий, из тех, кто готов в течении часа с момента звонка из медпункта прибыть для вакцинации, оставляет свои данные и место жительства.

И если появляется вакантная вакцина, она идет не для политиков или селебрити — а простым людям, которые быстро готовы приехать.

Вчера коронавирусом заболела моя теща из группы риска, которой за 70, и у которой букет хронических заболеваний.

Если бы она жила в нормальной стране, то к 20 марта уже получила бы обе дозы вакцины.

Сделай вы вакцинацию по настоящему доступной и массовой — то даже в Украине, такие как она, могли бы к этому времени частично провакцинироваться.

Но вы и дальше ерундой занимаетесь.

Поэтому у вас вакцинируются диджеи, политики и блогеры — вместо пожилых людей и всех остальных желающих.

Откройте запись с привязкой к населенному пункту для тех, кто готов приехать на мгновенную вакцинацию и поверьте — ни в одном регионе не будет лишних вакцин для ваших придворных ЛОМов.

Тем временем, в Украине упал пассажирский самолет. Выживших нет. 289 человек трагически погибли.

В данном случае, речь идет про 289 умерших от коронавируса за одни только сутки. К сожалению, эта летальность, вполне сопоставимая с падением пассажирского самолета, уже всеми давно воспринимается как данность — простая статистика.

А если бы это был действительно пассажирский самолет с таким точно количеством жертв — то это была трагедия, было бы расследование и был бы объявлен общенациональный траур.

Почти 5 000 госпитализаций в сутки — это тоже абсолютный рекорд с начала пандемии. Ранее, в декабре прошлого года, выше 3200 госпитализаций эта цифра не поднималась.

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Публикуется с согласия автора.