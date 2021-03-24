Ярмарок марнославства. До чого ця показуха з вакцинацією знаменитостей, коли щеплення потрібні людям літнього віку

Чергова фотографія вакцинації чергового лідера думок викликає все більший подив. Незрозуміло, хто на камеру вакцинується, крім тих, хто з числа пріоритетних груп.

Складається стійке враження, що влада просто вирішила таким нехитрим способом легалізувати ВІП-вакцинацію.

Лідер громадської думки років тридцяти пише:

- Тут така справа, вакцини відкрили — залишилися зайві — мені запропонували — я погодився, щоб вона не пропала.

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Ще не колапс, але вже близько. Як українські лікарні зустріли третю хвилю коронавірусу

І додає:

- Люди, я популярний в інстаграмі — дивіться на мене і не відмовляйтеся.

Хто відмовляється? Ви що, когось запитували? Ви з глузду зʼїхали?!

Кого ти агітуєш в інстаграмі? Мого 90-річного діда? Чи консьєржку-пенсіонерку з мого будинку?

У Швейцарії саме для цих цілей створили сайт експрес-вакцинації.

Будь-який охочий, з тих, хто готовий протягом години з моменту дзвінка з медпункту прибути для вакцинації, залишає свої дані та місце проживання.

І якщо зʼявляється вакантна вакцина, вона йде не для політиків чи селебріті — а простим людям, які швидко готові приїхати.

Учора коронавірусом захворіла моя теща з групи ризику, якій за 70, і в якої букет хронічних захворювань.

Якби вона жила в нормальній країні, тоді б до 20 березня вже отримала б обидві дози вакцини.

Зробили б ви вакцинацію по-справжньому доступною і масовою — то навіть в Україні, такі як вона, могли б до цього часу частково провакцинуватися.

Але ви і далі дурницями займаєтеся.

Тому у вас вакцинуються діджеї, політики і блогери — замість літніх людей та всіх інших охочих.

Відкрийте запис з привʼязкою до населеного пункту для тих, хто готовий приїхати на миттєву вакцинацію і повірте — в жодному регіоні не буде зайвих вакцин для ваших придворних інфлюенсерів.

Тим часом в Україні впав пасажирський літак. Ніхто не вижив. 289 осіб трагічно загинули.

У цьому випадку мова йде про 289 померлих від коронавірусу за одну лише добу. На жаль, ця летальність, цілком порівнянна з падінням пасажирського літака, уже всіма давно сприймається як даність — проста статистика.

А якби це був дійсно пасажирський літак з такою точною кількістю жертв — то це була трагедія, було б розслідування і був би оголошений загальнонаціональний траур.

Майже 5 000 госпіталізацій за добу — це теж абсолютний рекорд з початку пандемії. Раніше, у грудні минулого року, вище 3200 госпіталізацій ця цифра не піднімалася.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.