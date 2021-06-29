Welcome to Ukraine. Як обманюють іноземних туристів прямо після прильоту в Україну

Днями приземлився в аеропорту "Бориспіль", і треба було заплатити за парковку. Так вийшло, що я був без картки і без готівки гривень. Виникла необхідність розміняти долари.

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Як і в будь-якому великому аеропорту, прямо при виході, в центральному холі для тих, хто зустрічає, є обмін валют.

Підходжу до нього і втрачаю дар мови.

Курс покупки долара 22.05. Коли всюди 27.20. Коли НБУ 27.45.

Курс покупки євро 26.50. Коли всюди 32.50. Коли НБУ 32.79.

Подивіться на це фото. Це ж за межею добра і зла. Ви взагалі розумієте, що відбувається?

[ + – ] Обмінний пункт валют в аеропорту "Бориспіль". Фото зі сторінки Олексія Давиденка у Фейсбуці.

У головному державному аеропорту України, якісь бариги отримали в оренду місце, щоб "взувати" іноземців прямо після прильоту.

Не вночі. Не у вихідний. Прямо в розпал робочого банківського дня.

Ну, як же можна бути такими виродками?

Іноземний турист — це не дійна корова. Іноземний турист — це ще не привід його обманювати. Іноземний турист — це не лох.

Не ваша заслуга, що він, цей турист, сюди прилетів, і точно не завдяки вам він порадить нашу країну своїм друзям або захоче сюди ще раз повернутися.

Що ж ви творите?

Ну як можна таке взагалі допустити на в'їзді через головні повітряні ворота країни?

Куди дивиться Адміністрація Борисполя? Куди дивиться контроль НБУ?

Хто вирішив приїжджих іноземців, як лохів, "роздягати" прямо від прикордонного контролю.

Welcome to Ukraine.

Понад ринку — 5 гривень з кожного обміняти долари. 6 гривень з кожного обміняти євро.

Людина міняє 100 доларів і відразу на місці втрачає 500 гривень. А якщо міняє 200, а якщо 500?!

Ви взагалі розумієте, що один такий смердючий обмін валют підриває віру туристів у нашу країну.

Показує прямо на в'їзді — що це Бананова Країна без законів, без контролю, без голови і без совісті.

Цей грабіжницький обмін валют перекреслює все хороше, що ми намагаємося зробити, щоб змінити імідж країни, щоб залучити в нашу країну хоч якихось туристів.

Щоб не соромно було за кордоном сказати — I am from Ukraine.

Я не знаю, чи існує хоч якесь регулювання НБУ для обмінників.

Я не знаю, чи існує можливість негайно розірвати договір між аеропортом і цією потворністю.

Але я точно знаю, що ніякий "дах" і ніякі надприбутки валютних спекулянтів не можуть підривати авторитет країни в головному державному аеропорту України.

Чому я це пишу?! Тому, що ненавиджу людей і бізнеси без совісті, без почуття міри, без стопів.

Роблять вони, а соромно мені.

Вони так роблять, тому що впевнені у своїй безкарності.

Знають, що іноземці скаржитися не будуть. Іноземці не притягнуть до цього беззаконня увагу.

Іноземці ніколи не зможуть достукатися до тих, хто повинен поставити їх на місце.

Але я вірю, що добро перемагає зло.

Треба навести порядок у цій справі, а ще краще, віддати це місце під відкритий конкурс в оренду тому банку, для якого особиста репутація і репутація України — не порожній звук.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.