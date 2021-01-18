Жертви карантину. Чим завинили перед українською владою магазини постільної білизни?

Дві години тому десятки продавців наших магазинів Медтехніки у різних куточках України вийшли на свою роботу.

Дві години тому десятки продавців магазинів мого товариша, власника мережі зоомагазинів, теж вийшли на свою роботу.

Сьогодні, у них будуть покупці. Сьогодні, вони зроблять касу.

Сьогодні, і всі наступні тижні, сотні постачальників щодня отримуватимуть від них звіти про продажі та оплати.

Сотні продавців, менеджерів, бухгалтерів, вантажників, комірників і водіїв наших компаній, а також тисячі співробітників наших партнерів будуть справно отримувати зарплати і премії.

Друзі, з якими я обговорював вчора цю несправедливість, вмовляли мене не писати про це. Типу, сиди собі, і радій в ганчірочку, що у тебе і твоїх людей є робота і дохід.

Але немає. У мене є питання.

Ви що правда вважаєте, що в торговому залі зоомагазину менше шансів заразитися коронавірусом, ніж в магазині постільної білизни?

Якщо ситуація з короною така, що немає іншого виходу, ніж вводити жорсткий локдаун по всій країні, то яка, до біса, медтехніка? Які, до біса, зоотовари?

І, головне, який, блін, громадський транспорт?

Що це за такий тупий локдаун?

Або закрийте всіх, або не їжте всім нам, в черговий раз, мозок.

Аптеки можуть працювати.

Зоомагазини можуть працювати.

Супермаркети можуть працювати.

Лижні курорти можуть працювати.

Готелі зі сніданками працюють.

Громадський транспорт працює.

Чим завинили всі інші бізнеси?

Чим завинили колеги моїх продавців з книжкових, меблевих, магазинів іграшок, ювелірних прикрас і одягу? У них що, небезпека зараження більше, ніж в черзі в АТБ або аптеці? Так у них всіх разом узятих, за місяць проходить менше людей, ніж за добу в одній великій мережі супермаркетів.

Ви взагалі уявляєте собі скільки аптек в нашій країні? В Україні 20 000 аптек.

Залишивши всіх їх працювати, можна взагалі нікого більше з рітейлу не закривати?

Чи не закривши по всій країні маршрутки, автобуси і метро, можна було громадське харчування взагалі не закривати.

Тут немає ніякої Л-логіки?!

Просто комусь здалося, що якщо він думає одним місцем, то все навколо думають так само.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.