Ще не колапс, але вже близько. Як українські лікарні зустріли третю хвилю коронавірусу

О 8 ранку розбудив дзвінок головного лікаря однієї зі столичних лікарень.

- Скільки є ліжок на складах?

- А концентраторів?

- А ШВЛ скільки?

Нам потрібно все. Нам нікуди класти людей.

За останні місяці ці питання мені якось вже призабулися. Начебто коронавірус почав відступати і ми всі жили вже в порядку вакцинації.

Але ні.

Тільки за одну цю ніч і тільки в одну цю лікарню на госпіталізацію в санпропускник приїхало понад 60 швидких — надійшло понад 60 нових пацієнтів.

Просто усвідомте. Кожні 10 хвилин протягом всієї ночі надходили пацієнти з коронавірусом, які потребують термінової госпіталізації.

І так відбувається вже яку добу поспіль.

За словами лікарів, особливість цієї хвилі — госпіталізації сильно омолодилися. Більшість тих, хто потрапляє в лікарні — значно молодше пʼятдесяти.

Місць у палатах знову немає. ШВЛ і кисень знову йдуть на рахунок.

Аналогічна ситуація практично у всіх приватних і комунальних ковідних відділеннях столиці.

Вільних місць немає.

Неважливо, яку мотивацію ви виберете для себе цього разу.

Може, ваші близькі все ще в зоні ризику.

Може, ви не хочете, щоб знову ввели карантин і закрили ваш бізнес.

Може у вас немає в планах поповнити список тих 27ʼ000 українців, хто вже помер від COVID.

Але, настав час знову ретельно мити руки, повсюдно носити маски та уникати тісних контактів.

Послухайте знайка.

Зараз не найкращий час захворіти.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.