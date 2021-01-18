Жертвы карантина. Чем провинились перед украинской властью магазины постельного белья?

Два часа назад десятки продавцов наших магазинов Медтехники в разных уголках Украины вышли на свою работу.

Два часа назад десятки продавцов магазинов моего товарища, собственника сети зоомагазинов, тоже вышли на свою работу.

Сегодня, у них будут покупатели. Сегодня, они сделают кассы.

Сегодня, и все следующие недели, сотни поставщиков будут ежедневно получать от них отчеты о продажах и оплаты.

Сотни продавцов, менеджеров, бухгалтеров, грузчиков, кладовщиков и водителей наших компаний, а также тысячи сотрудников наших партнеров будут исправно получать зарплаты и премии.

Друзья, с которыми я обсуждал вчера эту несправедливость, уговаривали меня не писать об этом. Типа, сиди себе, и радуйся в тряпочку, что у тебя и твоих людей есть работа и доход.

Но нет. У меня есть вопросы.

Вы что правда считаете, что в торговом зале зоомагазина меньше шансов заразиться коронавирусом, чем в магазине постельного белья?

Если ситуация с короной такова, что нет другого выхода, чем вводить жесткий локдаун по всей стране, то какая, к черту, медтехника? Какие, к черту, зоотовары?

И, главное, какой, блин, общественный транспорт?

Что это за такой тупой локдаун?

Или закройте всех, или не ешьте всем нам, в очередной раз, мозг.

Аптеки могут работать.

Зоомагазины могут работать.

Супермаркеты могут работать.

Лыжные курорты могут работать.

Гостиницы с завтраками работают.

Общественный транспорт работает.

Чем провинились все остальные бизнесы?

Чем провинились коллеги моих продавцов из книжных, мебельных, магазинов игрушек, ювелирных украшений и одежды? У них что, опасность заражения больше, чем в очереди в АТБ или аптеке? Да у них всех вместе взятых, за месяц проходит меньше людей, чем за сутки в одной большой сети супермаркетов.

Вы вообще представляете себе сколько аптек в нашей стране? В Украине 20 000 аптек.

Оставив все их работать, можно вообще никого больше из ритейла не закрывать?

Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и метро, можно было общепит вообще не закрывать.

Здесь нет никакой Л-логики?!

Просто кому-то показалось, что если он думает одним местом, то все вокруг думают так же.

Первоисточик.

Публикуется с согласия автора.