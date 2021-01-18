Жертвы карантина. Чем провинились перед украинской властью магазины постельного белья?
Вы что правда считаете, что в торговом зале зоомагазина меньше шансов заразиться коронавирусом, чем в магазине постельного белья? Что за локдаун такой странный?
Два часа назад десятки продавцов наших магазинов Медтехники в разных уголках Украины вышли на свою работу.
Два часа назад десятки продавцов магазинов моего товарища, собственника сети зоомагазинов, тоже вышли на свою работу.
Сегодня, у них будут покупатели. Сегодня, они сделают кассы.
Сегодня, и все следующие недели, сотни поставщиков будут ежедневно получать от них отчеты о продажах и оплаты.
Сотни продавцов, менеджеров, бухгалтеров, грузчиков, кладовщиков и водителей наших компаний, а также тысячи сотрудников наших партнеров будут исправно получать зарплаты и премии.
Друзья, с которыми я обсуждал вчера эту несправедливость, уговаривали меня не писать об этом. Типа, сиди себе, и радуйся в тряпочку, что у тебя и твоих людей есть работа и доход.
Но нет. У меня есть вопросы.
Вы что правда считаете, что в торговом зале зоомагазина меньше шансов заразиться коронавирусом, чем в магазине постельного белья?
Если ситуация с короной такова, что нет другого выхода, чем вводить жесткий локдаун по всей стране, то какая, к черту, медтехника? Какие, к черту, зоотовары?
И, главное, какой, блин, общественный транспорт?
Что это за такой тупой локдаун?
Или закройте всех, или не ешьте всем нам, в очередной раз, мозг.
Аптеки могут работать.
Зоомагазины могут работать.
Супермаркеты могут работать.
Лыжные курорты могут работать.
Гостиницы с завтраками работают.
Общественный транспорт работает.
Чем провинились все остальные бизнесы?
Чем провинились коллеги моих продавцов из книжных, мебельных, магазинов игрушек, ювелирных украшений и одежды? У них что, опасность заражения больше, чем в очереди в АТБ или аптеке? Да у них всех вместе взятых, за месяц проходит меньше людей, чем за сутки в одной большой сети супермаркетов.
Вы вообще представляете себе сколько аптек в нашей стране? В Украине 20 000 аптек.
Оставив все их работать, можно вообще никого больше из ритейла не закрывать?
Не закрыв по всей стране маршрутки, автобусы и метро, можно было общепит вообще не закрывать.
Здесь нет никакой Л-логики?!
Просто кому-то показалось, что если он думает одним местом, то все вокруг думают так же.
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