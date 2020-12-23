Кривое зеркало. Есть ли будущее у Украины, пока охранникам в ней платят больше, чем врачам?

Вчера говорил со знакомым анестезиологом. Рекрутеры по всей стране засыпают врачей-анестезиологов предложениями о работе по специальности в Польше с мгновенной адаптацией и зарплатой от 80 до 300 тысяч гривен в пересчете на наши деньги.

Аналогичная вакансия в частных клиниках Украины оценивается сейчас в 3-5 тысяч гривен за смену.

А, ведь, именно эта врачебная специализация оказалась на первой линии борьбы с коронавирусом.

Товарищ говорит: ранее, врачи зачастую отказывались от заманчивых предложений и ждали, что ситуация с кадрами и оплатой труда на Родине станет лучше. Но теперь, после провала всех обещаний власти по условиям работы и зарплате — аргументов оставаться в Украине больше нет.

Открыл утром вакансии. Украинский Государственный Центр Занятости ищет врача анестезиолога с опытом работы от 2-х лет в районный центр Винницкой области на полный день за зарплату в 5000 гривен/месяц.

5000 гривен в месяц на десятом месяце борьбы с коронавирусом и рассказов о достойной оплате труда для врачей.

А рядом, в этом же районном центре ищут охранника на зарплату 8’900 гривен в месяц.

Скажите, какая должна быть мотивация у врачей и дальше оставаться в государственной медицине на этой унизительной зарплате ?!

Зачем?!

Зачем врачам надо унижаться и намекать пациентам на доплаты в халат, если можно уйти в частную медицину или вообще уехать — и уже за границей честно/законно получать рыночную оплату за свой труд?!

И вот, на этом фоне приходит, вдруг, новость о выплате 170 миллионов гривен бонуса известному топ-чиновнику.

Я не имею ничего против бонусов для успешных топ-менеджеров.

Но 170’000’000 — это 4’250 врачей инфекционных отделений, которые могли бы получить в декабре доплату по 40’000 гривен каждый.

Доплату, за которую вам бы кривого слова не сказали. Простили бы вам многое и аплодировали бы вам стоя.

Доплату, которую Кабмин и ОП обещают им ежемесячно начиная с марта 2020 года.

Это именно вы принуждаете врачей уходить с любимой работы и валить из родной страны.

Запомните — до тех пор, пока охранник в этой стране будет получать больше учителя и врача, мы все будем жить в невежестве, болезнях и нищете.

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Публикуется с согласия автора.