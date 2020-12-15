Маленькое препятствие для большой вакцинации. Где Украине взять 100 миллионов шприцев
Для вакцинации 40 миллионов жителей Украины по два раза, надо будет откуда-то взять под 100 миллионов шприцев. Как вы полагаете, кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает?
У меня нет инсайдов о вакцинах от коронавируса, но я очень хорошо знаю одну маленькую деталь, без которой, даже имея в руках саму вакцину, осуществить всеобщую вакцинацию населения будет попросту невозможно.
Деталь, которая вот уже месяц является приоритетом и головной болью большинства правительств со всего мира наравне с контрактами на сами вакцины.
Это сущая мелочь. Пустяк. Но за этим пустяком по всему миру на заводах выстроились очереди на подписание контрактов — очереди похлеще, чем были на маски, перчатки, ИВЛ или кислородные концентраторы.
Покупателями выступают целые государства, счет идёт на сотни миллионов штук, а производтсенные линии бронируют на год вперед.
Имя этого пустяка — шприц. Да-да, обыкновенный шприц.
Потому что, если государство хочет массово вакцинировать население с полной защитой — это по два укола на каждого. А в комплекте с вакциной шприц не идет.
Выходит, одномоментно в мире спрос на конкретные модели шприцев вырос на миллиарды штук.
Надо ли ещё раз повторять, что в производстве шприцев мир, точно так же, как и в производстве всего остального коронавирусного ассортимента, был не готов к такому одномоментному залповому спросу.
Соотвественно, как и с самой вакциной, шприцы будут в первую очередь у тех, кто заранее занял очередь и успел их купить.
В данный момент по всему миру, все заводы по производству шприцев массово перестраивают свои линии, устанавливают новое оборудование, делают дополнительные пресс-формы.
Как вы полагаете, кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает?
Кто-то сейчас законтрактовал на год вперед украинских производителей шприцев?
Кто-то сейчас встал в очередь из представителей других стран за десятками миллионов шприцев для Украины?
Я отвественности заявляю: в Украине об этом никто еще даже не начинал думать.
Потому что для вакцинации 40 миллионов жителей Украины по два раза, надо будет откуда-то взять под 100 миллионов шприцев.
Володя Зеленский! Если ты, и твоя творческая команда Велюра/Квартала не изобрели вдруг способ, как вкалывать вакцину пальцем — еще не поздно закупить шприцы.
Публикуется с согласия автора.