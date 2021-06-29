Welcome to Ukraine. Как обманывают иностранных туристов прямо по прилету в Украину

На днях приземлился в аэропорту "Борисполь", и надо было заплатить за парковку. Так вышло, что я оказался без карточки и без наличных гривен. Возникла необходимость разменять доллары.

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Как и в любом большом аэропорту, прямо при выходе, в центральном холле для встречающих, есть обмен валют.

Подхожу к нему и теряю дар речи.

Курс покупки доллара 22.05. Когда везде 27.20. Когда НБУ 27.45.

Курс покупки евро 26.50. Когда везде 32.50. Когда НБУ 32.79.

Посмотрите на это фото. Это же за гранью добра и зла. Вы вообще понимаете, что происходит?

[ + – ] Обменный пункт валют в аэропорту "Борисполь". Фото со страницы Алексея Давиденко в Фейсбуке.

В главном государственном аэропорту Украины, какие-то барыги получили в аренду место, чтобы "обувать" иностранцев прямо по прилету.

Не ночью. Не в выходной. В самый разгар рабочего банковского дня.

Ну, как же можно быть такими уродами?

Иностранный турист — это не дойная корова. Иностранный турист — это еще не повод его обманывать. Иностранный турист — это не лох.

Не ваша заслуга, что он, этот турист, сюда прилетел, и точно не благодаря вам он посоветует нашу страну своим друзьям или захочет сюда еще раз вернуться.

Что же вы творите?

Ну как можно такое вообще допустить на въезде через главные воздушные ворота страны?

Куда смотрит Администрация Борисполя? Куда смотрит контроль НБУ?

Кто решил приезжающих иностранцев, как лохов, "раздевать" прямо от пограничного контроля.

Welcome to Ukraine.

Сверх рынка — 5 гривен с каждого обменянного доллара. 6 гривен с каждого обменянного евро.

Человек меняет 100 долларов и сразу на месте теряет 500 гривен. А если меняет 200, а если 500 ?!

Вы вообще понимаете, что один такой дурно пахнущий обмен валют подрывает веру туристов в нашу страну.

Показывает прямо на въезде — что это Банановая Страна без законов, без контроля, без головы и без совести.

Этот грабительский обмен валют перечеркивает все хорошее, что мы пытаемся сделать, чтобы изменить имидж страны, чтобы привлечь в нашу страну хоть каких-то туристов.

Чтобы не стыдно было за границей сказать — I am from Ukraine.

Я не знаю, существует ли хоть какое-то регулирование НБУ для обменок.

Я не знаю, существует ли возможность немедленно разорвать договор между аэропортом и этим уродством.

Но я точно знаю, что никакая "крыша" и никакие сверхприбыли валютных спекулянтов не могут подрывать авторитет страны в главном государственном аэропорту Украины.

Почему я это пишу?! Потому, что ненавижу людей и бизнесы без совести, без чувства меры, без стопов.

Делают они, а стыдно мне.

Они так делают, потому что уверены в своей безнаказанности.

Знают, что иностранцы жаловаться не будут. Иностранцы не привлекут к данному беспределу внимание.

Иностранцы никогда не смогут достучатся до тех, кто должен поставить их на место.

Но я верю, что добро побеждает зло.

Надо навести порядок в этом деле, а еще лучше, отдать данное место под открытый конкурс в аренду тому банку, для которого личная репутация и репутация Украины — не пустой звук.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.