Лікарні забиті, помирайте вдома. Чому Україна не має іншого виходу, крім жорсткого карантину

Мені страшно від того, що я бачу у звітах. За останню добу на 1581 виросли госпіталізації. На вчорашній ранок на госпіталізації з підозрою і підтвердженим діагнозом ковід було — 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок стало — 39279. Майже 40 тисяч осіб. В реанімаціях зараз знаходяться — 2646 (+66). На ШВЛ — 1123 (+51 за два дні)

Вдумайтеся у ці цифри. Це страшні цифри. Середній темп заповнення ліжко-місць на добу за останні 7 днів склав 888 пацієнтів, майже 900 нових пацієнтів щодоби заповнюють лікарні.

На госпіталізації пацієнтів на 21 березня.

Україна — 39279 (+1581)

Вінницька — 2530 (+100)

Волинська — 763 (+25)

Дніпропетровська — 2660 (+117)

Донецька — 1306 (+39)

Житомирська — 1815 (+106)

Закарпатська — 1858 (+52)

Запорізька — 1041 (+65)

Івано-Франківська — 2975 (+47)

Київська — 1920 (+106)

Кіровоградська — 318 (+14)

Луганська — 345 (+21)

Львівська — 2665 (+128)

м.Київ — 4083 (+215)

Миколаївська — 1674 (+57)

Одеська — 2035 (+91)

Полтавська — 873 (+35)

Рівненська — 806 (+32)

Сумська — 906 (+30)

Тернопільська — 1157 (+64)

Харківська — 2245 (+51)

Херсонська — 351 (+13)

Хмельницька — 1740 (+79)

Черкаська — 933 (+33)

Чернівецька — 1 474 (+36)

Чернігівська — 806 (+25)

Подивіться на ці цифри, графіки і таблиці. У Києві за один день зайняли 215 нових ліжок крім тих, що були зайняті раніше. Це одна лікарня середнього розміру. Всього вже — 4083.

У "червоних" Житомирській та Чернівецькій областях сьогодні оновили рекорд госпіталізацій, і це при тому, що пішов третій тиждень червоної зони.

Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів. Таке було тільки в Болгарії. У жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на +125%.

Вже немає сенсу аналізувати якісь окремі області. Зростання пішло всюди, десь швидше (спасибі Укрзалізниці за потяги з червоних зон), десь повільніше. Карантин треба вводити по всій країні. Немає іншого способу зупинити зростання госпіталізацій. Ми летимо зі швидкістю звуку до катастрофи. Вихід один — тільки карантин по всій країні, з максимальними обмеженнями.

Окремо хочу відразу відповісти прихильникам гібридного карантину. Я не проти зелених зон, але за однієї умови, якщо зелена зона готова забезпечити контроль всіх громадян, які в неї вʼїжджають. Якщо контролю не буде, буде червона зона, але на тиждень пізніше.

Знаєте, чому мені найбільше страшно? Від реакції президента, Кабміну, офісу президента, і взагалі всієї центральної влади. Вони взагалі самоусунулися, їх не хвилює що за одну добу тисяча пʼятсот вісімдесят одна людина потрапила до лікарні. Вони цього взагалі не хочуть помічати.

А те що майже 1600 чоловік тільки за 1 день опинилося в лікарнях, їм наплювати. Те, що вже 40 тис в лікарнях, і скоро ліжка, лікарі, і реанімації закінчаться, їх не хвилює.

Важливо

Ще не колапс, але вже близько. Як українські лікарні зустріли третю хвилю коронавірусу

Рівень цинізму і неадекватності просто зашкалює. Таке враження, що влада це робить навмисне.

Ви, напевно, думаєте, що громадяни цього не бачать? Так ось, якраз люди це бачать набагато краще вас. Все пекло і жах, який твориться через епідемію, люди бачать в першу чергу. Схаменіться, поки не пізно, поки в країні не наступила повна катастрофа.

Додатковий аргумент — порівняльний аналіз з країнами Європи.

Подивіться на перший графік, це рівень госпіталізацій на душу населення. На вчора він в Україні склав 834 пацієнта на 1 млн населення (пацієнти з підтвердженим ковідом). Такого не було у жодній великій країні Європи.

А тепер подивіться на другий графік, тут всі країни Європи, які зараз переживають гостру фазу пандемії. Україна вже займає третє місце у Європі.

1. Болгарія — 1246

2. Угорщина — 1090

3. Україна — 1016 (пацієнти з підозрою і підтвердженим ковідом)

3. Україна — 834 (пацієнти з підтвердженим ковідом)

4. Чехія — 764

5. Польща — 621

6. Словаччина — 604

7. Естонія — 520.

У всіх цих країнах введені максимальні карантинні обмеження. У всіх — крім України. Наш Кабмін вважає, що ми особливі, і нам не потрібен карантин по країні. Так ось, для "розумників" з Кабміну і з вулиці Банкової я розповім чим це закінчиться.

Досягнення в країні такого високого рівня госпіталізацій призводить до зростання смертності серед населення. Всі дані є у відкритому доступі на сайті Євростату.

У Болгарії в грудні 2020-го смертність злітала до +125% на піку госпіталізацій.

В Угорщині в грудні був максимум на рівні +66%

У Чехії було два піки, в листопаді +108% і в січні +61%

У Словаччині в кінці грудня було +99%

У Польщі в листопаді було +117%.

В Україні в листопаді минулого року було зростання смертності +30,6%, в грудні +33,8%. Але в листопаді рівень госпіталізацій був значно нижчим. Зараз, при такому рівні госпіталізацій, рівень смертності може злетіти до +50%…+75%, а в окремих областях може бути +100% і вище.

Але це щодо ситуації на сьогодні. А є ще одна страшна деталь. Темпи заповнення ліжко-місць, або швидкість заповнення. За добу, в середньому, майже 900 пацієнтів заповнюють нові ліжкомісця. У деяких областях вже більшість лікарень і реанімацій заповнені на 100%.

Усе. Крапка. Припливли. Немає місць! Лікуйтеся, як хочете, і де хочете. Помирайте вдома.

Такими темпами через кілька днів медсистема просто "ляже". І так, медперсонал теж хворіє. І вони теж люди, вони теж вмирають. Лікувати буде просто нікому. Київ вже дуже "успішно" пройшов осінню хвилю: в листопаді смертність злітала +55%, в грудні + 53%. У масштабах країни число додаткових смертей за весну може дійти до 100 тисяч.

У всіх країнах Європи з рівнем госпіталізацій більше 500-600 введені жорсткі карантини. На всій території країни. У нас ні. Уряду просто наплювати, що лікарні забиті. Він самоусунувся, він не бажає приймати рішення.

Весь цей цирк з перекладанням відповідальності на місцеві органи самоврядування закінчиться тим, що лікуватися буде ніде, і лікувати буде нікому. Цифра 100 тисяч додаткових смертей за весняну хвилю нікого не лякає? А такий варіант дуже вірогідний при поточній байдужості щодо протиепідемічних заходів.

Треба терміново вводити повний карантин по всій території країни, інших варіантів немає.

Першоджерело.