Лікарні забиті, помирайте вдома. Чому Україна не має іншого виходу, крім жорсткого карантину
У всіх країнах Європи з рівнем госпіталізацій більше 500-600 введені жорсткі карантини. На всій території країни. У нас ні. Уряду просто наплювати, що лікарні забиті. Він самоусунувся, він не бажає приймати рішення. Потрібно терміново вводити повний карантин по всій території країни, інших варіантів немає.
Мені страшно від того, що я бачу у звітах. За останню добу на 1581 виросли госпіталізації. На вчорашній ранок на госпіталізації з підозрою і підтвердженим діагнозом ковід було — 37698 пацієнтів, а на сьогоднішній ранок стало — 39279. Майже 40 тисяч осіб. В реанімаціях зараз знаходяться — 2646 (+66). На ШВЛ — 1123 (+51 за два дні)
Вдумайтеся у ці цифри. Це страшні цифри. Середній темп заповнення ліжко-місць на добу за останні 7 днів склав 888 пацієнтів, майже 900 нових пацієнтів щодоби заповнюють лікарні.
На госпіталізації пацієнтів на 21 березня.
- Україна — 39279 (+1581)
- Вінницька — 2530 (+100)
- Волинська — 763 (+25)
- Дніпропетровська — 2660 (+117)
- Донецька — 1306 (+39)
- Житомирська — 1815 (+106)
- Закарпатська — 1858 (+52)
- Запорізька — 1041 (+65)
- Івано-Франківська — 2975 (+47)
- Київська — 1920 (+106)
- Кіровоградська — 318 (+14)
- Луганська — 345 (+21)
- Львівська — 2665 (+128)
- м.Київ — 4083 (+215)
- Миколаївська — 1674 (+57)
- Одеська — 2035 (+91)
- Полтавська — 873 (+35)
- Рівненська — 806 (+32)
- Сумська — 906 (+30)
- Тернопільська — 1157 (+64)
- Харківська — 2245 (+51)
- Херсонська — 351 (+13)
- Хмельницька — 1740 (+79)
- Черкаська — 933 (+33)
- Чернівецька — 1 474 (+36)
- Чернігівська — 806 (+25)
Подивіться на ці цифри, графіки і таблиці. У Києві за один день зайняли 215 нових ліжок крім тих, що були зайняті раніше. Це одна лікарня середнього розміру. Всього вже — 4083.
У "червоних" Житомирській та Чернівецькій областях сьогодні оновили рекорд госпіталізацій, і це при тому, що пішов третій тиждень червоної зони.
Рівень госпіталізацій по країні на 1 млн жителів досяг 1016 пацієнтів. Таке було тільки в Болгарії. У жодній країні Європи не було такого високого рівня. Болгарія заплатила величезну ціну, там смертність злетіла на +125%.
Вже немає сенсу аналізувати якісь окремі області. Зростання пішло всюди, десь швидше (спасибі Укрзалізниці за потяги з червоних зон), десь повільніше. Карантин треба вводити по всій країні. Немає іншого способу зупинити зростання госпіталізацій. Ми летимо зі швидкістю звуку до катастрофи. Вихід один — тільки карантин по всій країні, з максимальними обмеженнями.
Окремо хочу відразу відповісти прихильникам гібридного карантину. Я не проти зелених зон, але за однієї умови, якщо зелена зона готова забезпечити контроль всіх громадян, які в неї вʼїжджають. Якщо контролю не буде, буде червона зона, але на тиждень пізніше.
Знаєте, чому мені найбільше страшно? Від реакції президента, Кабміну, офісу президента, і взагалі всієї центральної влади. Вони взагалі самоусунулися, їх не хвилює що за одну добу тисяча пʼятсот вісімдесят одна людина потрапила до лікарні. Вони цього взагалі не хочуть помічати.
А те що майже 1600 чоловік тільки за 1 день опинилося в лікарнях, їм наплювати. Те, що вже 40 тис в лікарнях, і скоро ліжка, лікарі, і реанімації закінчаться, їх не хвилює.Важливо
Рівень цинізму і неадекватності просто зашкалює. Таке враження, що влада це робить навмисне.
Ви, напевно, думаєте, що громадяни цього не бачать? Так ось, якраз люди це бачать набагато краще вас. Все пекло і жах, який твориться через епідемію, люди бачать в першу чергу. Схаменіться, поки не пізно, поки в країні не наступила повна катастрофа.
Додатковий аргумент — порівняльний аналіз з країнами Європи.
Подивіться на перший графік, це рівень госпіталізацій на душу населення. На вчора він в Україні склав 834 пацієнта на 1 млн населення (пацієнти з підтвердженим ковідом). Такого не було у жодній великій країні Європи.
А тепер подивіться на другий графік, тут всі країни Європи, які зараз переживають гостру фазу пандемії. Україна вже займає третє місце у Європі.
- 1. Болгарія — 1246
- 2. Угорщина — 1090
- 3. Україна — 1016 (пацієнти з підозрою і підтвердженим ковідом)
- 3. Україна — 834 (пацієнти з підтвердженим ковідом)
- 4. Чехія — 764
- 5. Польща — 621
- 6. Словаччина — 604
- 7. Естонія — 520.
У всіх цих країнах введені максимальні карантинні обмеження. У всіх — крім України. Наш Кабмін вважає, що ми особливі, і нам не потрібен карантин по країні. Так ось, для "розумників" з Кабміну і з вулиці Банкової я розповім чим це закінчиться.
Досягнення в країні такого високого рівня госпіталізацій призводить до зростання смертності серед населення. Всі дані є у відкритому доступі на сайті Євростату.
- У Болгарії в грудні 2020-го смертність злітала до +125% на піку госпіталізацій.
- В Угорщині в грудні був максимум на рівні +66%
- У Чехії було два піки, в листопаді +108% і в січні +61%
- У Словаччині в кінці грудня було +99%
- У Польщі в листопаді було +117%.
В Україні в листопаді минулого року було зростання смертності +30,6%, в грудні +33,8%. Але в листопаді рівень госпіталізацій був значно нижчим. Зараз, при такому рівні госпіталізацій, рівень смертності може злетіти до +50%…+75%, а в окремих областях може бути +100% і вище.
Але це щодо ситуації на сьогодні. А є ще одна страшна деталь. Темпи заповнення ліжко-місць, або швидкість заповнення. За добу, в середньому, майже 900 пацієнтів заповнюють нові ліжкомісця. У деяких областях вже більшість лікарень і реанімацій заповнені на 100%.
Усе. Крапка. Припливли. Немає місць! Лікуйтеся, як хочете, і де хочете. Помирайте вдома.
Такими темпами через кілька днів медсистема просто "ляже". І так, медперсонал теж хворіє. І вони теж люди, вони теж вмирають. Лікувати буде просто нікому. Київ вже дуже "успішно" пройшов осінню хвилю: в листопаді смертність злітала +55%, в грудні + 53%. У масштабах країни число додаткових смертей за весну може дійти до 100 тисяч.
У всіх країнах Європи з рівнем госпіталізацій більше 500-600 введені жорсткі карантини. На всій території країни. У нас ні. Уряду просто наплювати, що лікарні забиті. Він самоусунувся, він не бажає приймати рішення.
Весь цей цирк з перекладанням відповідальності на місцеві органи самоврядування закінчиться тим, що лікуватися буде ніде, і лікувати буде нікому. Цифра 100 тисяч додаткових смертей за весняну хвилю нікого не лякає? А такий варіант дуже вірогідний при поточній байдужості щодо протиепідемічних заходів.
Треба терміново вводити повний карантин по всій території країни, інших варіантів немає.