Оккупанты в ОРДЛО массово разворовывают российское имущество, - разведка

Кураторы из Южного военного округа начали проверки в оккупационных администрациях, где заведуют также россияне.

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оккупационных корпусов РФ начались расследования от российских кураторов из-за фактов разворовывания имущества и продовольствия. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Согласно данным разведки, комплексные комиссии прибыли из Южного военного округа, которому подчиняются оккупационные администрации ОРДЛО. Причина их появления — выявление масштабной недостачи в следствии разворовывания или нецелевого использования топлива, вещественного имущества и продовольствия.

Проверка началась в начале ноября. Как отмечают в ГУР МО, большинство случаев разворовывания связаны со злоупотреблениями именно российскими кадровыми офицерами, которые занимают ключевые должности в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории ОРДЛО.

Напомним, согласно данным Минобороны, в декабре-январе Кремль увеличить свою военную группировку на границе с Украиной вдобавок к нынешнему 90-тысячному войску.

Ранее разведка не подтвердила дополнительную переброску российских войск к границам Украину. Информация о наращивании группировки РФ проводилась в рамках "информационно-психологической операции" оккупантов.