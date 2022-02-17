Почали стріляти ще вночі. Що відбувається в ОРДЛО та на лінії фронту

На сході України – загострення ситуації. Вночі та вранці 16-17 лютого стріляли практично по всій лінії фронту. Як кажуть у штабі Операції об'єднаних сил, з боку ОРДЛО працювала артилерія калібру 122 та 152 мм, заборонена Мінськими угодами.

Вперше з 2017-го

Перші повідомлення про обстріл прийшли зі Станиці Луганської: один зі снарядів потрапив до місцевого дитячого садка "Казка". Пізніше виявилося, що там пошкодили локомотивне депо залізничної станції "Кіндрашівська-Нова", знеструмили половину населеного пункту. Крім того, від мінометного обстрілу постраждала школа у Врубівці Попаснянського району. В момент попадання снаряда на шкільний спортмайданчик, у будівлі школи перебували 30 учнів та персонал.

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Євген Каплін, керівник гуманітарної місії "Проліска", організації, яка однією з перших опублікувала фото пошкодженої будівлі дитячого садка, каже, що дізнався про обстріл ще вночі – із сіл Сизе та Болотне (поблизу Станиці Луганської). Вранці про факти стрілянини розповідали жителі Старого Айдара, Лобачевого, Лопаскиного, Горіхового, Золотого, Новозванівки, а також Попасної та Трьохізбенки.

"Багато хто спустився в підвали", — говорить Каплін. Крім того, він повідомляє і про обстріл у Мар'їнці: "За попередньою інформацією, один зі снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар'їнської школи №2. Численні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева мешканка".

[ + – ] Обстріляний дитячий садок у Станиці Луганській

Противник пустив у хід важке артилерійське озброєння і на інших ділянках неподалік Росії, каже Андрій Римарук, волонтер фонду "Повернись живим".

"29 обстрілів, сотні мін та артилерійських снарядів усіх калібрів. Такого масштабного обстрілу по більшій частині фронту не пам'ятаю з 2017 року. Особливий цинізм – обстріл цивільних та навчальних закладів. От уявіть собі: ви на роботі, а вам приходить смс: "Школу і садок обстрілюють ", – уточнює він.

В іншій реальності

Треба сказати, що інформація про обстріляний дитячий садок вранці дуже швидко розійшлася в соцмережах і Telegram-каналах, які стосуються представників незаконних збройних формувань, зокрема громадян РФ. Там твердили, що українська армія обстрілює мирних жителів.

Фото пошкодженої будівлі дитсадка одним із перших опублікував громадянин РФ Захар Прилєпін. Він уточнив: випадок стався в Новій Кіндрашівці, підконтрольній ЛНР. Цю версію підхопили російськомовні пабліки ОРДЛО. Але невдовзі в коментарях користувачі стали помічати: Нова Кіндрашівка – частина Станиці Луганської під контролем уряду України.

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Спочатку бойовики свою помилку визнали, і тут же почали пояснювати, чому обстріл не міг статися з території, яку контролюють представники незаконних збройних формувань. Мовляв, дивіться, навіть вікна не розбиті (хоча на фото видно, що це не так), а "до лінії зіткнення – аж 8 км, тобто ніякий міномет долетіти до цієї точки не міг". А потім і взагалі стали видаляти пости, звинувачуючи Збройні сили України в спробі дестабілізувати ситуацію.

Блогер, активний у соцмережах під псевдо Фашик Донецький, зауважує: "О 7:40 ранку російський пропагандист Дмитро Стешин у себе на сторінці написав, що в "ЛНР" стало якось неспокійно. Інший подібний канал приблизно о 8.00 – виклав відео про рух військової техніки. І після цього стався обстріл. Між першим повідомленням та останнім – минуло три години". Він упевнений: бойовики, а точніше росіяни, які погано орієнтуються на місцевості, хотіли показати картинку, що українська армія обстрілює "їхню територію", але дуже помилилися.

Тим часом у Мар'їнці

Валентину Гордєєву, 65-річну мешканку Мар'їнки, поранили сьогодні вранці біля її будинку на вулиці Прокоф'єва, — пише у Facebook правозахисник Костянтин Рєуцький. — Вона чекала на автобус, щоб дістатися на поточне обстеження в лікарні в Красногорівці, але опинилася в іншій лікарні — в Кураховому. Де вона, за словами лікарів, проведе близько трьох тижнів. Жінка отримала осколкове поранення лівої руки, ще один уламок потрапив у живіт, але, на щастя, залишив тільки подряпину.

Обстріл Мар'їнки, як повідомляє Рєуцький, почався близько дев'ятої ранку і тривав близько двох годин. Під вогонь потрапили позиції українських військових, але зачепило й житловий масив. На околиці міста впали десятки снарядів. Лише до виходу з дому Валентина нарахувала 27 вибухів. Учні в сусідній Красногорівці пів години провели в бомбосховищі. Частину дітей батьки забрали зі школи через загрозу посилення обстрілу. Люди стривожені…

[ + – ] Перед виходом з дому Валентина Гордєєва нарахувала 27 вибухів Фото: Костянтин Реуцький / Facebook

Глобальний контекст: "необхідно створити картинку"

Треба сказати, що порушення режиму тиші відбуваються на тлі різкого загострення ситуації навколо України, біля кордонів якої зосередилося приблизно 130-тисячне угруповання російських військ. Українські та міжнародні експерти раніше попереджали, що Росія може влаштувати провокацію в зоні конфлікту на Донбасі, щоб виправдати збройне вторгнення в Україну.

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"Думаю, РФ готує інформаційно-пропагандистське тло, щоб хоч якось обґрунтувати постанову, за яку проголосувала російська Дума – про визнання "ЛДНР". Щоб пояснити, чому вона пішла на такий крок, навіщо взагалі визнавати їх. Російській стороні необхідно створити картинку, що українська влада готує якісь дії, провокації й тому є загроза російськомовному населенню на Донбасі. В результаті Путін міг би підписати відповідну постанову та запровадити так званий миротворчий контингент для захисту мирного населення", – каже політичний експерт Олександр Мусієнко.

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Друга, на його думку, можлива причина загострення – спроба Росії за допомогою бойових дій натиснути на Україну та Захід у питанні Мінських угод з огляду на те, що сьогодні Рада безпеки ООН має заслухати на засіданні відповідне питання.

Аналітикиня Марія Кучеренко зазначає, сьогоднішні обстріли доводять лише одне: ні про яке політичне врегулювання тут і зараз, ні про яку імплементацію Мінських угод у їхній політичній частині не може йтися.

"Спочатку безпека. А її немає. Тому всі вимоги "почати діалог про особливий статус" повинні вирушити на смітник ", — каже вона.

Але всі експерти сходяться на думці, що дії Росії — прогнозовані. І важливою є реакція України.

"Доти, поки ми мовчатимемо, що Росія — сторона конфлікту, а її війська знаходяться на нашій території — в ОРДЛО, у Кремля розв'язані руки, щоб шантажувати владу України, — каже військовий експерт Олег Жданов. — Росія ж натякала, що з території ОРДЛО можуть початися масовані обстріли, і ми будемо зазнавати втрат. Водночас події 16-17 лютого показали, що Кремлю все одно, і навіть вигідніше обстрілювати цивільні об'єкти — так легше тиснути на суспільство, яке не витримає і вимагатиме від керівництва країни — давайте краще поганий світ, ніж хороша війна. Дивіться, як працюють росіяни: вони обирають болючі точки – Станицю Луганську, в якій давно зберігається тиша, яка вважається відносно безпечною для життя, де побудовано "міст дружби".

Експерт упевнений: нинішнє загострення на фронті – не провокація з боку Росії, а попередження, що вони можуть Україні завдавати втрат стільки, скільки захочуть, допоки ми не погодимося прийняти ОРДЛО на їхніх умовах, або не відреагуємо.

"Але тоді прозвучить заява про порушення Мінських угод, які підхоплять Німеччина та Франція, які підтримують Росію. Невизначеність працює проти нас, ці обстріли на Заході не сприймають — немає прив'язки до того, хто стріляв. Якщо це шахтарі, трактористи чи, як каже наш президент, бойовики чи проросійські сили, то виникає питання: чи це громадяни України, чи внутрішній це конфлікт? Україна і президент має нарешті назвати Росію стороною конфлікту", – продовжує Олег Жданов. Він наполягає, що Україна має вийти з публічною заявою про агресію РФ.

Але це – кардинальний крок та ризикований.

"Сьогодні важливо заявити, що Росія обстріляла житлові квартали, райони, де живе мирне населення. І це військовий злочин", — говорить Мусієнко.

Тим часом в Офісі генерального прокурора повідомляють, що після появи інформації про обстріл розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), за слідство взялася СБУ.