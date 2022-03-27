ЗС РФ намагаються оточити українські сили на сході країни — британська розвідка

Ворог може взяти в кільце українські збройні сили з маріупольського та харківського напрямів.

Російські окупанти намагаються оточити українські війська на сході країни. Про це 27 березня повідомляє міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки.

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За інформацією британського відомства, ЗС Росії хочуть взяти в кільце українських військових із боку Харкова (північний напрямок) та Маріуполя (південний напрямок).

Зазначається, що на півночі ворог не змінює своїх позицій. При цьому українці контратакують і не дають змоги окупантам РФ перегрупувати свої сили.

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З перших днів війни тривають бої за Маріуполь, а з 1 березня — місто в повному оточенні російських військ. За словами Олексія Арестовича, зараз Маріуполь неможливо деблокувати. Раніше ЗС РФ захопили Приморськ і Бердянськ, а російська авіація та артилерія зрівняла із землею селища Гнутове, Сартана та Талківка.

Зараз бої тривають у межах міста, а головною мішенню загарбників стали мирні жителі. Військові РФ знищують об'єкти, в яких рятуються люди: пологовий будинок, дитячу лікарню, драмтеатр, школу, басейн. Постраждала велика кількість багатоповерхівок, люди ховають знайомих у дворах.

ЗС РФ витрачає багато сил і коштів на оточення Маріуполя. Якщо місто вдасться взяти — угруповання, швидше за все, буде спрямоване на оточення зони ООС із півдня для подальшого об'єднання з окупантами, які просуваються з півночі через Ізюм у Харківській області. Так, збройні сили ЗС РФ спробують взяти в оточення частини ЗСУ, які утримують рубежі в зоні ООС.

З початку березня харківське місто Ізюм також знаходиться під постійним тиском із боку військ РФ. Мирні жителі залишилися без світла, води, зв'язку, тепла, їжі та ліків, зруйновано велику кількість житлових будинків. Після авіанальотів ПКС РФ десятки жителів міста залишилися заблокованими у підвалах під завалами багатоповерхівки. У рятувальників немає можливості розпочати звільнення людей, оскільки немає спеціальної техніки й особового складу.

27 березня окупанти намагалися прорвати фронт у Донецькій і Луганській областях, але втратили живу силу та техніку. ЗСУ відбили 7 атак, знищили 78 танків, броньовану техніку, авто та міномет.