Безпека неба в пріоритеті: Зеленський чекає на постачання Україні сучасних ППО (відео)

За словами президента, надання потужних засобів протиповітряної оборони дозволить багатьом українцям повернутися з-за кордону додому.

Україна не чекає від західних союзників постачання військової авіації, проте все ще розраховує на надання потужних систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у процесі брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном.

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"Може я наполегливий, але безпека неба — вона у пріоритеті. І вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію, але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження, поки що теоретично, але розраховуємо на прибуття в Україну потужних систем протиповітряної оборони", — заявив Зеленський.

За його словами, надання таких систем дасть можливість українським жінкам і дітям повернутися до своїх будинків перед початком навчального року. Водночас президент зазначив, що про прохання Києва надати сучасні ППО західні партнери вже знають давно.

Глава держави додав, що проблема повернення українських громадян на батьківщину прямо впливає на економіку України, оскільки бюджет країни безпосередньо залежить від кількості громадян, які працюють.

"Більшість людей повертаються. Вони розуміють, що підтримувати ЗСУ — це зарплати, підтримувати всіх людей — це пенсії та соціальна допомога, можна лише працюючи, бо без виплат у нас не буде бюджету. Тому багато людей самі по собі приїжджають", — сказав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відвоює позиції, які бійці ЗСУ змушені були залишити завдяки тактиці та нарощуванню поставок сучасної зброї. За його словами, постачання РСЗВ HIMARS та іншого озброєння від західних союзників відіграють у цьому важливу роль.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що інформація про знищення двох комплексів HIMARS у Малотаранівці, що розповсюджується Міністерством оборони РФ, не відповідає дійсності. Військові зазначили, що американські РСЗВ постійно завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах супротивника.