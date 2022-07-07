Операторы HIMARS проверяют точность ударов в российских СМИ и соцсетях (видео)

Украинские военные говорят, что буквально после 20 минут работы HIMARS пропагандисты из РФ рассказывают о ее результатах. Американские РСЗО – главные мишени для захватчиков, их не оставляют на одной позиции больше, чем на день.

Украинские операторы американских дальнобойных РСЗО HIMARS следят за результативностью запуска ракет по публикациям в российских СМИ и в соцсетях. Об этом говорится в сюжете американского телеканала CNN.

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Журналисты называют РСЗО HIMARS "мощным подарком" США для ВСУ. Точность и дальнобойность систем позволяет наносить удары на расстоянии до 70 км по объектам в тылу врага.

Военный по имени Александр сказал журналистам, что HIMARS – это самое ценное оружие украинской армии.

"Это современный, точный, смертоносный комплекс. Россияне должны его бояться", — сказал он.

Буквально спустя 20 после работы HIMARS становится известно в СМИ о ее результатах, добавил Александр.

Журналисты CNN обращают внимание на то, что HIMARS – это главные мишени для ВС РФ. Установки серьезно охраняются и не остаются на позициях более 1 дня.

Отметим, что украинские военные применяют на фронте 9 систем HIMARS и других подобных РСЗО. С помощью HIMARS был атакован командный пункт российских захватчиков в Изюме и их позиции на острове Змеиный.

Удары дальнобойных РСЗО разрушают логистику армии России – ракеты уничтожают пути поставок боеприпасов, продуктов питания, запчастей и других вещей.

ВСУ также получили высокоточные ракеты GMLRS к системам HIMARS, ими можно стрелять на расстояние до 85 км. HIMARS работает по принципу "бей-беги", поэтому вести против нее контрбатарейную стрельбу сложно.