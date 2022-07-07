Украина применяет уже 9 реактивных установок по типу HIMARS, — Данилов в интервью WSJ

По словам секретаря СНБО, у войск РФ нет защиты от западных РСЗО, поэтому они "очень волнуются".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина применяет уже девять HIMARS и других подобных ракетных систем. Об этом он сообщил в интервью для The Wall Street Journal.

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По слова Данилова, США и западные партнеры передали в Украину уже 9 РСЗО по типу HIMARS и других схожих ракетных систем. Российским войскам нечего противопоставить им. Поэтому ВС РФ "очень волнуются" из-за этого. РСЗО позволяют наносить высокоточные удары в тылу врага на дистанции, которая недостижима другим реактивным установкам.

Также Данилов подтвердил, что HIMARS атаковали командный пункт российских войск в Изюме, а также наносили удары по острову Змеиный.

Несмотря на наличие уже 9 систем, Украине нужны еще десятки РСЗО HIMARS\M270, чтобы перевести боевые действия с востока Украины. Ныне ВСУ ведут оборонительную войну.

HIMARS — это высокомобильная колесная реактивная установка с 6 направляющими на борту. ВСУ получили высокоточные ракеты GMLRS, способные вести стрельбу на дистанцию до 85 км. Установка действует по принципу "бей-беги", что не дает вести против нее контрбатарейную стрельбу.

Напомним, в РФ уже распространили фейк о якобы уничтожении двух установок HIMARS. Украинский Генштаб опроверг сообщения вражеской пропаганды.

4 июля Генштаб показал боевую работу систем HIMARS на Запорожском направлении.