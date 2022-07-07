Україна застосовує уже 9 реактивних установок на кшталт HIMARS, — Данілов в інтерв'ю WSJ

За словами секретаря РНБО, у військ РФ немає захисту від західних РСЗВ, тому вони "дуже хвилюються".

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна застосовує вже дев'ять HIMARS та інших подібних ракетних систем. Про це він повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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За словами Данілова, США та західні партнери передали в Україну вже 9 РСЗВ на кшталт HIMARS та інших схожих ракетних систем. Російським військам нічого протиставити їм. Тому ЗС РФ "дуже хвилюються" через це. РСЗВ дозволяють завдавати високоточних ударів у тилу ворога на дистанції, яка недосяжна іншим реактивним установкам.

Також Данілов підтвердив, що HIMARS атакували командний пункт російських військ в Ізюмі, а також завдавали ударів по острову Зміїний.

Незважаючи на наявність уже 9 систем, Україні потрібні ще десятки РСЗВ HIMARS M270, щоб перевести бойові дії зі сходу України. Нині ЗСУ ведуть оборонну війну.

HIMARS — це високомобільна колісна реактивна установка із 6 напрямними на борту. ЗСУ отримали високоточні ракети GMLRS, здатні стріляти на дистанцію до 85 км. Установка діє за принципом "бій-біжи", що не дає вести проти неї контрбатарейну стрільбу.

Нагадаємо, в РФ вже поширили фейк про нібито знищення двох установок HIMARS. Український Генштаб спростував повідомлення ворожої пропаганди.

4 липня Генштаб показав бойову роботу систем HIMARS на Запорізькому напрямку.