Новые HIMARS и боеприпасы: США отправляют Украине военную помощь

У Вооруженных сил Украины будет 12 РСЗО HIMARS. Пентагон может отправить высокоточные снаряды для гаубиц – аналоги M982 Excalibur.

Президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Об этом пишет агентство Reuters.

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В новый пакет войдут 4 дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дополнительные боеприпасы.

Таким образом количество высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые США предоставляют Украине, увеличится до 12.

Американское издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона пишет, что Штаты отправят 1 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Транш помощи включает в себя 3 тактические машины, боеприпасы для подрыва, противобатарейные системы, запасные части и другое оборудование.

Новые боеприпасы по характеристикам схожи со снарядами M982 Excalibur армии США для гаубиц M777. Их можно точно наводить по сигналу GPS. Но в Пентагоне не подтвердили, что снаряды M982 Excalibur станут частью пакета военной помощи.

[ + – ] Снаряды M982 Excalibur могут войти в пакет военной помощи

"Тысяча снарядов – это мало. Вооруженные силы Украины обычно выпускают 5000-6000 стандартных боеприпасов для гаубиц в день. Россия выпускает более чем в 2 раза больше", – подчеркивает издание.

Администрация президента США Джо Байдена надеется, что новые высокоточные снаряды сэкономят боеприпасы, сказал чиновник.

"Украине предлагают точные снаряды по конкретным целям, экономию боеприпасов и большую эффективность. Этот тип боеприпасов не будет расходоваться со скоростью несколько тысяч в день", – объяснили американские военные.

Отметим, что публикации росСМИ и в соцсетях помогают операторам HIMARS более результативно запускать ракеты.

ВСУ применяют в боях с российскими захватчиками 9 систем HIMARS и других подобных РСЗО. С помощью этих технологий они атаковали командный пункт ВС РФ в Изюме и остров Змеиный.