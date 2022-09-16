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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

ВС РФ обстреливают Харьков со своей территории, эту угрозу надо ликвидировать, – эксперт

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ВСУ стремительно отвоевали Харьковскую область, но теперь ее надо удержать.

Полковник запаса Виктор Кевлюк рассказал Фокусу, как сохранить отвоеванные территории Харьковской области.

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На территории Российской Федерации есть военные объекты, с которых постоянно обстреливается Харьков и Харьковская область. Пока эта угроза не будет ликвидирована, ракетный террор не прекратится. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

"Позиции, с которых стреляла вражеская артиллерия, находились, если я не ошибаюсь, в районе поселка Уды. Реактивные системы с дальностью стрельбы более 70 км могли и могут работать на территории РФ. Ракетные еще дальше. Авиация действует с аэродромов еще глубже", – констатирует эксперт.

По его словам, с артиллерией ВСУ уже разобрались, уничтожив огневые позиции врага и отбросив их за пределы дальней досягаемости. Реактивные системы могут быть уничтожены в порядке контрбатарейной борьбы. Сейчас же одна из задач Сил специальных операций – "все, что имеет отношение к ракетному оружию".

"Они научены их искать и отправлять в последний путь. Думаю, так оно и произойдет. Это малотравматично из-за нанесения ущерба гражданской среде в районах, откуда происходят запуски", – добавляет он.

В то же время Кевлюк затрудняется сказать, что ВСУ должно делать с аэродромами противника.

"Генерал Бен Ходжес, бывший командующий объединенными вооруженными силами США в Европе, по этому поводу выступал – рекомендует уничтожить их вовсе. Сейчас нам нечем это сделать. Если мы такие решения получим, чисто технологично, пожалуй, так и произойдет", – говорит полковник.

Ранее мы писали о том, что Украина направила американским законодателям список из 29 видов оружия и боеприпасов. Киев просит ATACMS, больше ракет Harpoon и две тысячи боеприпасов Himars.

Полный текст интервью с экспертом Центра оборонных стратегий, полковником запаса Виктором Кевлюком читайте на сайте Фокуса.