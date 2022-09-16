В Польше могут создать оборонный хаб для производства нужного Украине вооружения, – эксперт

По словам Виктора Кевлюка, в соседних с Украиной странах уже начали реанимировать заводы, производящие боеприпасы советских калибров. Все запасы уже израсходованы, а ВСУ нуждается в 122-мм снарядах.

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В Польше могут создать мощный оборонный хаб для производства необходимого Украине вооружения. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

По его словам, вслед за встречей "Рамштайн-5" может пройти заседание директоров департаментов закупок вооружения стран-участниц формата.

"Скорее всего, [на этом заседании] примут решение о создании в Польше мощного оборонного хаба, где запустят производство нужного Украине вооружения. Кто и каким образом будет это физически реализовывать, пока говорить преждевременно. Проходят мероприятия по реанимации заводов, производящих боеприпасы советских калибров, потому что то, что было получено, – уже израсходовано. Не хватает снарядов 122 мм. На территории Румынии и некоторых стран, близких к Украине, такие заводы должны начать работать в ближайшее время", – прокомментировал военный эксперт.

Кевлюк отмечает, что до начала полномасштабного вторжения международные партнеры полностью не доверяли военно-политическому руководству Украины, но они делали ставку на обычного солдата, который будет сражаться за свою землю, и ему дали инструменты. Об этом можно судить по поставкам вооружения. В начале войны украинская армия получила только Javelin, Stinger, NLAW.

Первый "Рамштайн" в апреле увеличил поставки всего этого, появились средства связи, потому что офицеры тактического звена проявили себя как хорошие организаторы, которые не собираются складывать оружие и будут сражаться.

"Следующий шаг – артиллерия, HIMARS, гаубицы с огромной дальностью стрельбы, в среднем превосходящей аналогичные имеющиеся у россиян, десятками тысяч высокоточные снаряды – боеприпасов такого уровня у россиян нет вообще. И все это говорит, что союзники прекрасно знают контекст. На этапе, когда нужно было поддержать наши силы в обороне, они предоставляли необходимое именно для обороны. Сейчас идет контрнаступление. Речь идет о поставках самолетов, сложных систем ПВО, которые пополнили бы потери в сегменте "средняя и большая дальность". Мы получаем все более сложные системы, параллельно проходит подготовка нашего персонала на западной технике на территории западных государств", – говорит он.

Ранее мы писали о том, что ВС РФ обстреливают Харьков со своей территории, и эту угрозу надо ликвидировать. Только после этого прекратится ракетный террор.

Полный текст интервью с экспертом Центра оборонных стратегий, полковником запаса Виктором Кевлюком читайте на сайте Фокуса.