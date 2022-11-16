Ждут одобрения правительства: Хорватия готовиться передать в ВСУ 14 вертолетов Ми-8, – СМИ

В Минобороны Хорватии считают, что передача вертолетов не повлияет на их оборонную способность.

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Украинская армия получит 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8МТВ, если такое решение одобрит правительство. Об этом сообщает местное издание Jutarnji.

Министерство обороны Хорватии считает передачу вертолетов Ми-8 и Ми-8МТВ разумным и рациональным решением. При этом срок эксплуатации вертолетов заканчивается в следующем году. Министр обороны Марио Баножич говорит, что через несколько месяцев их уже нельзя будет использовать.

Однако как пишут в издании, все вертолеты планируют вывести из эксплуатации к 2026 году. Хорватия планирует перейти на западные образцы авиации, поэтому о капитальном ремонте вертолетов не может быть и речи. Также у них есть существенные недостатки, которые их делают несовместимыми с НАТО — это отсутствие необходимых приборов и оборудования.

Заменить Ми-8 в Хорватии хотят на дополнительные американские вертолеты Black Hawk. Хорватия уже 8 лет пытается реализовать это соглашение. Также отмечается, что передача Ми-8 не повлияет на оборонную способность Хорватии, у них есть еще 10 транспортных МИ-171 (экспортная версия Ми-8АМТ). Они прошли капремонт в 2019 году.

Напомним, 22 сентября нацгвардеец сбил российский вертолет Ми-8 при помощи советского ПЗРК "Игла". Также сообщалось, что ВСУ вернули Ми-8, который войска РФ захватили в начале вторжения. Его вернули после освобождения Херсона.