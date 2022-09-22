Минус $17,5 млн: боец Нацгвардии на Запорожском направлении сбил вертолет РФ Ми-8 (видео)

Попадание в вертолет произошло во время налета авиации ВС РФ, а Ми-8 был сбит с помощью ПЗРК "Игла".

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Украинский военнослужащий из Национальной гвардии сбил российский вертолет Ми-8 с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщает Нацгвардия в Facebook.

В ведомстве уточнили, что сбить вражеский вертолет удалось на Запорожском направлении во время налета авиации россиян.

"Сегодня, 22 сентября 2022 года военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла". Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага по всем направлениям и освобождать украинские земли", — сказано в сообщении.

Что за вертолет Ми-8?

Ми-8 — многоцелевой вертолет советского производства, который предназначен для различных боевых и гражданских операций. Его могут использовать для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших. Стоимость вертолета составляет около $17,5 млн.

Напомним, 20 сентября украинские военные впервые сбили иранский дрон-камикадзе Shahed-136 и российский штурмовик Су-25. В ОК "Юг" рассказали, что ликвидировать цель противника удалось в Николаевской области с помощью средств противовоздушной обороны.

7 сентября ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 под Балаклеей Харьковской области. Видео с моментом попадания в штурмовик ВС РФ в Чугуевском районе опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.