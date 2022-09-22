Мінус $17,5 млн: боєць Нацгвардії на Запорізькому напрямку збив гелікоптер РФ Мі-8 (відео)

Влучання у вертоліт сталося під час нальоту авіації ЗС РФ, а Мі-8 збито за допомогою ПЗРК "Ігла".

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Український військовослужбовець із Національної гвардії збив російський гелікоптер Мі-8 за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла". Про це повідомляє Нацгвардія у Facebook.

У відомстві уточнили, що збити ворожий гелікоптер вдалося на Запорізькому напрямку під час нальоту авіації росіян.

"Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцям Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гелікоптер Мі-8 із ПЗРК "Ігла". Наші захисники впевнено продовжують знищувати ворога в усіх напрямках і звільняти українські землі", повідомленні.

Що за гелікоптер Мі-8?

Мі-8 — багатоцільовий вертоліт радянського виробництва, призначений для різних бойових та цивільних операцій. Його можуть використовувати для вогневої підтримки, придушення вогневих точок, доставки десанту, перевезення боєприпасів, зброї, вантажів, продуктів, медикаментів, евакуації поранених та загиблих. Вартість вертольота становить близько $17,5 млн.

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