Чекають на схвалення уряду: Хорватія готується передати в ЗСУ 14 вертольотів Мі-8, – ЗМІ

У Міноборони Хорватії вважають, що передавання гелікоптерів не вплине на їх оборонну спроможність.

Related video

Українська армія отримає 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8МТВ, якщо таке рішення схвалить уряд. Про це повідомляє місцеве видання Jutarnji.

Міністерство оборони Хорватії вважає передавання гелікоптерів Мі-8 та Мі-8МТВ розумним і раціональним рішенням. При цьому термін експлуатації гелікоптерів закінчується у наступному році. Міністр оборони Маріо Баножич каже, що за кілька місяців їх уже не можна буде використати.

Однак, як пишуть у виданні, всі вертольоти планують вивести з експлуатації до 2026 року. Хорватія планує перейти на західні зразки авіації, тому про капітальний ремонт вертольотів не може бути й мови. Також вони мають суттєві недоліки, які їх роблять несумісними з НАТО — це відсутність необхідних приладів та обладнання.

Замінити Мі-8 у Хорватії хочуть на додаткові американські гелікоптери Black Hawk. Хорватія вже 8 років намагається реалізувати цю угоду. Також наголошується, що передавання Мі-8 не вплине на оборонну спроможність Хорватії, вони мають ще 10 транспортних МІ-171 (експортна версія Мі-8АМТ). Вони пройшли капремонт у 2019 році.

Нагадаємо, 22 вересня нацгвардієць збив російський гелікоптер Мі-8 за допомогою радянського ПЗРК "Ігла". Також повідомлялося, що ЗСУ повернули Мі-8, який війська РФ захопили на початку вторгнення. Його повернули після визволення Херсона.