ЗСУ повернули собі гелікоптер Мі-8, захоплений росіянами на початку вторгнення (відео)

Передбачається, що під час відступу російські війська кинули техніку на аеродромі в Чорнобаївці.

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Під час деокупації Херсонської області Збройні сили України затрофеїли на аеродромі вертоліт Мі-8, вкрадений російськими військами в березні. Блогер Special Kherson Cat розмістив у Twitter відео, зняте українським військовим.

Судячи з ролика, вертоліт виявили бійці 1-го батальйону 28-ї механізованої бригади ЗСУ. Автор припустив, що раніше Мі-8 належав українській армії, проте росіяни перефарбували його, нанісши, крім камуфляжу, ще й букви "Z".

"Ми його повернули в рідну гавань", — зазначив військовослужбовець.

[ + – ] Вертоліт Мі-8 повернули в рідну гавань

Російський Telegram-канал "Повернені на Z війні" запевняє, що українські військові отримали гелікоптер у селі Чорнобаївка, де розташований військовий аеродром. Нібито це той самий Мі-8, який росіяни захопили на початку вторгнення в Україну та неодноразово показували у своїх ЗМІ.

[ + – ] Кадри вертольота Мі-8 Фото: Telegram

Блогер обурився, що командування ЗС РФ не розпорядилося спалити техніку, щоби вона не дісталася українцям. Він також побоюється, що ЗСУ зможуть швидко відремонтувати гелікоптер і використати його для атаки окупантів.

11 листопада стало відомо, що ЗСУ звільнили село Чорнобаївка на Херсонщині. У мережі з'явився відеозапис, як місцеві жителі зустрічали захисників із українськими прапорами під державний гімн. Цей населений пункт уславився своїм аеродромом, на якому ЗС РФ постійно розміщували свою техніку, а ЗСУ десятки разів її знищували.

Варто зазначити, що ЗСУ вже зайшли в Херсон і підняли прапор України над будівлею обладміністрації. Як доповіло ГУР Міноборони, українські військові контролюють усі шляхи відступу окупантів і готові дати відсіч у разі опору.