ВСУ вернули себе вертолет Ми-8, захваченный россиянами в начале вторжения (видео)

Предполагается, что при отступлении российские войска бросили технику на аэродроме в Чернобаевке.

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Во время деоккупации Херсонской области Вооруженные силы Украины затрофеили на аэродроме вертолет Ми-8, украденный российскими войсками в марте. Блогер Special Kherson Cat разместил в Twitter видео, снятое украинским военным.

Судя по ролику, вертолет обнаружили бойцы 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ. Автор предположил, что раньше Ми-8 принадлежал украинской армии, однако россияне перекрасили его, нанеся, помимо камуфляжа, еще и буквы "Z".

"Мы его вернули в родную гавань", — отметил военнослужащий.

[ + – ] Вертолет Ми-8 "вернули в родную гавань"

Российский Telegram-канал "Повернутые на Z войне" уверяет, что украинские военные получили вертолет в селе Чернобаевка, где расположен военный аэродром. Якобы, это тот самый Ми-8, который россияне захватили в самом начале вторжения в Украину и неоднократно показывали в своих СМИ.

[ + – ] Кадры вертолета Ми-8 Фото: Telegram

Блогер возмутился, что командование ВС РФ не распорядилось сжечь технику, чтобы она не досталась украинцам. Он также опасается, что ВСУ смогут быстро отремонтировать вертолет и использовать его для атаки оккупантов.

11 ноября стало известно, что ВСУ освободили село Чернобаевка в Херсонской области. В сети появилось видеозапись, как местные жители встречали защитников с украинскими флагами под государственный гимн. Этот населенный пункт прославился своим аэродромом, на котором ВС РФ постоянно размещали свою технику, а ВСУ десятки раз ее уничтожали.

Стоит отметить, что ВСУ уже зашли в Херсон и подняли флаг Украины над зданием обладминистрации. Как доложило ГУР Минобороны, украинские военные контролируют все пути отступления оккупантов и готовы дать отпор в случае сопротивления.