Експерти розповіли, звідки Україна могла отримати далекобійні дрони для ударів по РФ

На думку фахівців, українці переробили радянські безпілотники чи створили власні. Технологія може кардинально змінити перебіг війни в Україні.

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П'ятого та шостого грудня було завдано кількох ударів по об'єктах на території Росії, які Москва приписує українським безпілотникам. Агентство France 24 поцікавилося у закордонних експертів, звідки Україна могла взяти такі далекобійні апарати.

У понеділок, 5 грудня, російські ЗМІ повідомили про удари по авіабазах у Рязані та Саратові, а 6 грудня — по аеродрому в Курській області. Постраждалі об'єкти знаходяться за сотні кілометрів від кордону з Україною, що може свідчити про появу в українській армії нової технології, яка дозволяє атакувати на великій відстані, хоча офіційно Київ не підтвердив причетність ЗСУ.

"Сказати, що це найзухваліша атака, можливо, буде трохи перебільшенням, але це правда, що українська армія вперше продемонструвала наявність у неї озброєння, здатного проникнути так далеко", — прокоментував Джефф Хоун, фахівець із російських військових питань і зовнішній консультант New Lines Institute, американський центр геополітичних досліджень.

Після ударів з'явилися чутки про новий тип безпілотника, здатного долітати практично аж до Москви. У Росії припускають, що Україна використала техніку радянських часів. На думку Хоуна, українські війська могли відправити на операцію свої безпілотники Ту-141 "Стриж" кінця 1970-1980-х років, попередньо модернізувавши їх та озброївши ракетами. Експерт нагадав, що спочатку безпілотний літак використовували для дальньої розвідки, але Україна за часів СРСР була лідером у виробництві ракет, тому має великий інженерний досвід.

[ + – ] Дрон "радянських часів" Ту-143 "Рейс"

"Неважко, особливо для такої країни, як Україна, модернізувати апарат, щоб зробити з нього зброю", — запевнив експерт.

Гусейн Алієв, який вивчає українсько-російський конфлікт в Університеті Глазго (Велика Британія), нагадав, що кілька місяців тому українці пообіцяли до кінця 2022 року зібрати повністю вітчизняний БПЛА далекого радіусу дії. Як вважає учений, саме такі безпілотники могли завдати ударів по авіабазах у Росії.

"Пристрій близький за своїм призначенням до іранських дронів-камікадзе, які використовуються Росією, але більш досконалий", — заявив Гусейн Алієв.

Джефф Хоун підтримує таку версію подій. За його інформацією, нові українські безпілотники призначені для ураження військової та цивільної інфраструктури. При цьому вони повинні літати набагато далі за іранські аналоги, здатні долати майже 1 000 км.

Гусейн Алієв додав, що пошкодження двох стратегічних бомбардувальників на авіабазах у Рязані й Енгельсі-2 стало дуже важким ударом для Росії, адже таких літаків дуже мало, і вони мають важливе значення для армії, адже здатні доставляти бомби на велику відстань, зокрема ядерну зброю. Проникнення БПЛА на об'єкти такої важливості показує великі недоліки у системі захисту РФ.

"Використання цих безпілотників великої дальності очевидно застало Росію зненацька. Ці безпілотники досить повільні та літають на малій висоті на дуже велику відстань, що робить їх досить легкою мішенню для збиття до того, як вони досягнуть своєї цілі", — пояснив британський фахівець.

Успішні удари по російських об'єктах можуть змінити перебіг війни в Україні. Виявивши проломи в обороні, ЗСУ можуть використовувати їх для нових атак по базах, звідки росіяни запускають ракети на українські міста. За словами Гусейна Алієва, для цього Київ має економно використовувати безпілотники-камікадзе. Якщо Україна використала модернізовані Ту-141, то все залежить від кількості справної техніки, що залишилася з часів СРСР, а якщо це нові дрони — від того, як скоро українці зможуть їх виготовляти.

"Оскільки це перші військові безпілотники великої дальності, я думаю, доведеться трохи почекати, перш ніж країна зможе виробляти їх у достатній кількості для отримання вирішальної переваги", — зазначив дослідник.

Велика ймовірність того, що за цей час Росія зможе посилити оборону важливих об'єктів. Поки що важко сказати, наскільки сильно Москва пожертвувала захистом тилу, перекинувши техніку на передову. Водночас політичні еліти можуть закликати до посилення обстрілів України, а якщо армія не зможе цього зробити, то посилять тиск.

6 грудня також писали, що безпілотники атакували комбінат "Слава" у Брянській області. Як стверджують джерела, дрони-камікадзе вибухнули поряд із паливними резервуарами Росрезерву.

Незадовго до ударів "Укроборонпром" заявив про новий етап випробувань далекобійного українського дрону. Він має пролітати до 1 000 км разом із боєголовкою вагою 75 кг.

Засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов пояснив, як дрони ЗСУ долетіли до аеродромів РФ. На його думку, можливості російських систем ППО та РЕБ сильно перебільшують.