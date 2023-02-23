РФ готує новий аеродром із бомбардувальниками для ударів по Україні, – ЗМІ (фото)

Окупанти перекинули Ту-95 на базу в Мурманській області, яка знаходиться втричі далі, ніж "Енгельс-2". Експерти вважають, що РФ може готувати їх для ударів.

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Стратегічні бомбардувальники Ту-95 з аеродрому "Енгельс-2" під Саратовим перекинули на базу "Оленья" Мурманської області. Про це повідомляють журналісти "Схем".

Супутникові знімки компанії Planet Maps від 21 лютого 2023 показали, що після серії вибухів на базі авіації "Енгельс-2" ВКС РФ перенесли свої літаки на більш віддалений аеродром до Мурманської області. В ударах по базах РФ звинувачує Україну, але українська сторона не брала відповідальності за атаки.

[ + – ] Аеродром "Олень" фото вгорі за 21 лютого, а внизу — 7 жовтня

7 жовтня 2022 супутникові знімки показували, що на авіабазі "Оленья" було на 7 літаків менше, ніж є зараз. На базі знаходяться:

11 бомбардувальників Ту-95;

2 бомбардувальники Ту-160;

2 літаки-заправники Іл-78.

Журналісти припускають, що наявність літаків-заправників на базі, а також збільшення кількості бомбардувальників може говорити про те, що РФ планує використовувати базу "Оленья" для ударів по Україні. Аеродром знаходиться втричі далі, ніж "Енгельс" під Саратовим.

[ + – ] Аеродром "Оленья" фото вгорі за 21 лютого, а внизу — 7 жовтня

Крім цього, на військовій базі в Мурманській області знаходиться 30 літаків Ту-22, проте на відміну від жовтневих знімків, їх розосередили по всьому аеродрому. На думку авіаексперта "Інституту постінформаційного суспільства" Анатолія Храпчинського, Ту-22 не використовують.

"Те, що це лише видимість їх використання, говорить їх стан — деякі борти взагалі знаходяться посеред "кермових" доріжок аеродрому, блокуючи собою рух. Тобто вони просто імітують активну діяльність, можливо це для того, щоб стати так званими "фальшивими цілями" для ймовірних атак", — вважає Храпчинський.

Нагадаємо, 25 січня в ГУР заявили, що на території РФ знаходяться важливі цілі для ЗСУ.

Станом на 30 грудня бомбардувальників на Енгельсі було менше. Під шаром снігу видимих ушкоджень після атак не було видно.