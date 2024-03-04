Превентивні заходи: Гуменюк розповіла, як знизити кількість ворожих ударів КАБами

За словами начальниці пресцентру ОК "Південь", у противника величезна кількість авіабомб, які він почав активно застосовувати. Витрачати засоби ППО на те, щоб їх перехопити — недоцільно. Повітряні сили використовують іншу тактику.

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Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників на фронті та мирні міста за допомогою різного озброєння. Зокрема йдеться про керовані авіабомби. Начальниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, як можна з цим боротися.

За її словами, у Росії багато керованих авіабомб, тому найкращий спосіб для боротьби з ними — блокування тактичної авіації противника. Останнім часом Повітряні сили активно займаються цим питанням.

"На керовані авіабомби недоцільно витрачати засоби ППО, які є у нас в наявності. Для того, щоб бити по кожній такій керованій авіабомбі, яких у Росії надзвичайно багато, потрібно дуже багато відповідних снарядів. І при цьому використовувати їх по керованих авіабомбах дуже непродуктивно. Тому йдеться про необхідність застосування превентивних заходів у цій ситуації. Необхідно заблокувати авіацію ворога як спосіб доставки цих керованих авіабомб", — заявила Наталія Гуменюк.

Окремо начальниця пресцентру ОК "Південь" додала, що в Командуванні Повітряних сил продовжують роботу над тим, щоб завдавати противнику втрат. Водночас усі продовжують чекати, поки сучасні винищувачі будуть передані Україні західними партнерами, що лише посилить бойові можливості українців.

Поки що, завдяки знищенню літаків ЗС РФ, сильно зменшується кількість атак противника авіабомбами.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що ЗС РФ втратили в Україні вже третину літаків Су-34, на будівництво яких пішло кілька років. При цьому, незважаючи на втрату літаків, РФ і далі продовжуватиме застосовувати керовані авіабомби, щоб мати хоч якесь просування на фронті.