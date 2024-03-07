ЗС РФ атакували полігон ДСНС на Харківщині: виникла масштабна пожежа, деталі (фото)

У результаті атаки було частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону. Загорілися конструктивні елементи перекриття і даху споруди, розповіли в ДСНС.

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Вночі 7 березня Збройні сили Російської Федерації завдали ударів по території навчального полігону ДСНС в Харківській області. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Telegram.

"Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону", — йдеться у повідомленні.

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У ДСНС зауважили, що внаслідок атаки було частково зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю навчального полігону одного з навчальних закладів системи ДСНС. Крім цього, загорілися конструктивні елементи перекриття та даху споруди, площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів.

Наслідки російської атаки по території полігону ДСНС

До ліквідації наслідків російської атаки були залучені два відділення служби порятунку на автоцистернах. У результаті рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу та запобігти розповсюдженню полум'я на інші будівлі й хвойний ліс. Ніхто з людей не постраждав.

Наслідки російської атаки по території полігону ДСНС Наслідки російської атаки по території полігону ДСНС

Ситуація у Харківській області: дані ОВА

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, о 00:50 російські військові завдали удари щонайменше двома БПЛА типу Shahed у Чугуївському районі. В результаті атаки ніхто не постраждав.

Також опівночі ворог ударив КАБом у селі Борова, де було пошкоджено фасад житлового будинку, паркан і автомобіль.

Нагадаємо, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, що російські військові хочуть завдати масованого удару по Україні в той момент, коли українці є найбільш вразливими та найменш очікують атаки. З його слів, ворог накопичує ресурс.

6 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що противник обстріляв Борову Ізюмського району. В результаті атаки загинув 70-річний чоловік, ще семеро людей отримали поранення.