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ВС РФ атаковали полигон ГСЧС на Харьковщине: возник масштабный пожар, детали (фото)

Последствия российской атаки, ГСЧС, Харьковщина
ВС РФ атаковали учебный полигон ГСЧС

В результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона. Загорелись конструктивные элементы перекрытия и крыши сооружения, рассказали в ГСЧС.

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Ночью 7 марта Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по территории учебного полигона ГСЧС в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram.

"Ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона", — говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что в результате атаки было частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Кроме этого, загорелись конструктивные элементы перекрытия и крыши сооружения, площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Последствия российской атаки, ГСЧС, Харьковщина Fullscreen
Последствия российской атаки по территории полигона ГСЧС

К ликвидации последствий российской атаки были привлечены два отделения службы спасения на автоцистернах. В результате спасателям удалось оперативно потушить пожар и предотвратить распространение пламени на другие здания и хвойный лес. Никто из людей не пострадал.

Последствия российской атаки, ГСЧС, Харьковщина Fullscreen
Последствия российской атаки по территории полигона ГСЧС
Последствия российской атаки, ГСЧС, Харьковщина Fullscreen
Последствия российской атаки по территории полигона ГСЧС

Ситуация в Харьковской области: данные ОВА

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в 00:50 российские военные нанесли удары по меньшей мере двумя БПЛА типа Shahed в Чугуевском районе. В результате атаки никто не пострадал.

Также в полночь враг ударил КАБом в селе Боровая, где был поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль.

Напомним, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что российские военные хотят нанести массированный удар по Украине в тот момент, когда украинцы являются наиболее уязвимыми и наименее ожидают атаки. По его словам, враг накапливает ресурс.

6 марта председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что противник обстрелял Боровую Изюмского района. В результате атаки погиб 70-летний мужчина, еще семь человек получили ранения.