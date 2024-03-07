Накапливает ресурс: полковник ВСУ предупредил о массированной атаке, к которой готовится РФ

В последнее время интенсивность ракетных ударов уменьшилась, однако этого нельзя сказать о беспилотниках. Враг применяет дроны, чтобы выхолостить украинские средства ПВО, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации коварны, а потому хотят ударить в тот момент, когда украинцы являются наиболее уязвимыми. Об этом он сообщил в комментарии для "ТСН.ua".

"Враг коварный и адаптивный к условиям ведения боевых действий, следовательно, делает все для того, чтобы ударить в тот самый момент, когда мы наиболее уязвимы и тогда, когда мы наименее ожидаем такой атаки", — сказал Владислав Селезнев.

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По его словам, россияне вряд ли откажутся от практики террора с помощью ракет или беспилотников. Он отметил, что в последнее время интенсивность ракетных атак уменьшилась, однако этого нельзя сказать о дронах.

Селезнев рассказал, что от атак БПЛА постоянно страдает юг Украины. В частности, противник для своих ракетных целей ищет самые лакомые кусочки — объекты военной инфраструктуры, места сосредоточения личного состава. Кроме этого, сейчас продолжается накопление ресурса, чтобы в определенный момент совершить массированный ракетный обстрел.

"Активно используя дроны, враг пытается выхолостить наши запасы ПВО. Для уничтожения дронов мы иногда вынуждены использовать ракетную компоненту", — добавил он.

Напомним, 6 марта начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг атакует мирные города Украины из различного вооружения. По ее словам, угроза атаки не исчезла, несмотря на большие потери ВС РФ в Черном море.

В тот же день россияне нанесли ракетный удар по кортежу президента Владимира Зеленского в Одессе. В результате атаки по городу есть погибшие и раненые.