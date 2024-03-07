Накопичує ресурс: полковник ЗСУ попередив про масовану атаку, до якої готується РФ

Останнім часом інтенсивність ракетних ударів зменшилася, проте цього не можна сказати про безпілотники. Ворог застосовує дрони, аби вихолостити українські засоби ППО, розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

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Колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Збройні сили Російської Федерації підступні, а тому хочуть ударити в той момент, коли українці є найбільш вразливими. Про це він повідомив у коментарі для "ТСН.ua".

"Ворог підступний та адаптивний до умов ведення бойових дій, отже, робить все для того, щоб вдарити в той самий момент, коли ми є найбільш вразливими і тоді, коли ми найменш очікуємо такої атаки", — сказав Владислав Селезньов.

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З його слів, росіяни навряд чи відмовляться від практики терору за допомогою ракет чи безпілотників. Він наголосив, що останнім часом інтенсивність ракетних атак зменшилася, проте цього не можна сказати про дрони.

Селезньов розповів, що від атак БПЛА постійно потерпає південь України. Зокрема, противник для своїх ракетних цілей шукає найласіші шматочки — об'єкти військової інфраструктури, місця зосередження особового складу. Крім цього, наразі триває накопичення ресурсу, аби в певний момент вчинити масований ракетний обстріл.

"Активно використовуючи дрони, ворог намагається вихолостити наші запаси ППО. Для знищення дронів ми іноді змушені використовувати ракетну компоненту", — додав він.

Нагадаємо, 6 березня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що ворог атакує мирні міста України з різного озброєння. З її слів, загроза атаки не зникла, попри великі втрати ЗС РФ в Чорному морі.

Того ж дня росіяни завдали ракетного удару по кортежу президента Володимира Зеленського в Одесі. В результаті атаки по місту є загиблі та поранені.