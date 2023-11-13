РосСМИ сообщили о попытке прорыва границы украинской ДРГ: власти это опровергают (видео)

По данным медиа, украинские диверсанты пытались прорвать госграницу на автомобиле УАЗ с характерной маркировкой Z и понесли потери. Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал эту информацию фейковой.

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В понедельник 13 ноября украинская диверсионно-разведывательная группа якобы пыталась войти в Шебекинский район Белгородской области Российской Федерации. Об этом сообщило российское издание Mash.

"Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z на борту этим утром", — говорится в сообщении.

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Российские журналисты отметили, что диверсионная группа в составе из восьми человек выдавала себя за российских военных, однако якобы были ликвидированы в Шебекино. По информации СМИ, около 7 часов утра пограничники вступили с ДРГ в бой, и якобы жертв среди оккупантов нет.

Российский военкор Владимир Романов опубликовал видео с места происшествия.

Зато издание Baza опубликовало фрагмент утреннего выступления губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в котором тот отреагировал на информацию о попытке прорыва госграницы.

"Еще одна фейковая информация, которую пытается разогнать для увеличения аудитории", — заявил Вячеслав Гладков.

Кроме этого, издание со ссылкой на местных жителей отметило, что в Шебекинском районе нет подобных еловых лесов, как на видео.

25 октября неизвестный дрон-камикадзе атаковал мобильную вышку в Белгородской области Российской Федерации. По информации росСМИ, беспилотник врезался в башню мобильной связи возле села Тишанка, что в четырех километрах от границы, и взорвался.

9 ноября разведывательно-диверсионная группа РДК зашла в Брянскую область и совершила атаку на внедорожник российских пограничников. В результате чего был ликвидирован подполковник ФСБ.